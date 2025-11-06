法國第一夫人遭爆「變性謠言」怒告10人，密友揭她多年陰影：不敢讓褲子鼓起來。圖／翻攝自IG

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的夫人碧姬（Brigitte Macron）近年屢屢遭到造謠，聲稱她是變性人，與馬克宏相差25歲的戀情，更被質疑是「戀童」，飽受流言困擾的碧姬上（10）月27日不忍了，對10人提告網路霸凌。近日，碧姬密友透露，這些謠言已嚴重影響她的身心健康，導致她「不敢讓自己的褲子鼓起來」，就怕再次遭到惡意攻擊。

根據英國《每日郵報》報導，碧姬近年飽受網路霸凌，她曾向一名密友親吐多年陰影，表示自己不敢在公開場合「讓褲子鼓起來」，就怕助長外界對於她是「男人」的謠言。對此，前司法部長莫雷蒂（Éric Dupond-Moretti）也表示，這樣離奇的陰謀論，已經嚴重影響她的健康。

碧姬早在去年8月針對網路霸凌者提出法律訴訟，檢調於同年12月、今年2月展開兩次逮捕行動，該案於上月27日在巴黎開庭受審，經初步調查，有人針對碧姬的性取向、性別提出質疑，並指控她與總統之間有著巨大年齡差，可能有「戀童」傾向。

檢方指出，受審10人分別為8男、2女，年齡介於41歲至60歲之間，身分包含民代、畫廊老闆、資訊專家、教師、大樓管理員、企業老闆等，要求法官判處被告3個月~半年有期徒刑緩刑，同時罰款8000歐元（大約28.5萬元新台幣）。

根據《CNN》報導，其中一名被告為41歲廣告公司主管阿特蘭（Aurélien Poirson-Atlan），曾多次在社群媒體使用化名薩根（Zoé Sagan）散布陰謀論，該X帳號被多次檢舉後已被停用。然而，他卻在受審時辯稱自己「才是被騷擾的人」。

另一名55歲被告傑羅姆（Jerome C.）則稱，在社群轉發的內容屬於言論自由，強調自己有權發布或轉貼「諷刺」他人的文章。

碧姬性別的陰謀論也延燒到美國，碧姬與總統馬克宏今年7月在美國控告極右派網紅歐文斯（Candace Owens）誹謗，起因是她聲稱碧姬其實是一位名為米歇爾·特羅涅（Jean-Michel Trogneux）的男子，不過實際上該男子為碧姬的哥哥。

此外，歐文斯製作多支影片，以《成為碧姬（Becoming Brigitte）》為題發展出一系列節目，聲稱碧姬出生時就是男性，甚至發文稱「願意賭上自己的職業聲譽，保證碧姬就是男性」，該貼文也遭到瘋傳，甚至有駭客直接駭入法國官方稅務網站，在碧姬的名字更改為「男性名字」。

事實上，馬克宏還在學生時期，就對大她24歲的戲劇老師碧姬一見鍾情，當時碧姬已婚，並育有3個孩子，碧姬的長女甚至還跟馬克宏同班。然而，碧姬於2007年秋天結束離婚官司並與馬克宏相愛，當時馬克宏僅29歲，碧姬已經54歲。

碧姬於婚後辭去工作，全心輔助在政壇衝刺的馬克宏，隨後2017年馬克宏成功當選法國總統，成為法國史上最年輕的總統，碧姬也成為法國第一夫人。



