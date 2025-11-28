「法國第一帥」影帝滑雪身亡！最後身影重返大銀幕

《巴黎我愛你》重溫加斯帕德尤利爾精彩演出。（圖／聯影電影 ）





金馬影展開幕片《巴黎我愛你》由18個發生在巴黎的愛情故事組成，其中一段由正是由已故的「法國第一帥」美稱的影帝加斯帕德尤利爾（Gaspard Ulliel）主演，他飾演葛斯范桑（Gus Van Sant）導演的「Le Marais」段落中畫室裡尋找靈魂伴侶的法國男孩，上演《愛情不用翻譯》另一章，趁這次《巴黎我愛你》數位版重映的機會，好好回顧加斯帕德尤利爾生前曾主演過的《巴黎我愛你》，重溫他的最後精彩身影。

法國影帝加斯帕德尤利爾2002年因滑雪意外過世，終年37歲，引發各界哀悼，坎城影展總監Mr. Thierry Frémaux更稱Gaspard為法國新生代的明日之星，若更深入了解加斯帕德尤利爾的作品，會明白他不只是因外在美麗而迷倒全世界影迷，而是真正優雅的靈魂，在這個紛亂的世界留下了曾經美好。

加斯帕德尤利爾1984年出生於巴黎，父親是時尚設計師，母親是時尚秀場製作人，12歲那年在母親朋友的經紀公司招攬下投身影視圈。從影以來，他參演過《巴黎我愛你》雖然對白不多，卻電力十足令人印象深刻，他還曾飾演年輕版人魔漢尼拔的《人魔崛起》等作品，曾憑藉《未婚妻的漫長等待》獲得凱撒電影獎「最有希望演員獎」，更曾以《不過就是世界末日》獲得第42屆凱薩獎最佳男主角。

除了演技精湛，加斯帕德尤利爾也很受時尚圈歡迎，曾在《巴黎聖羅蘭》中詮釋服裝設計大師Yves Saint Laurent，惟妙惟肖，讓人印象深刻。

2006年美國名導葛斯范桑（Gus Van Sant）打算將聖羅蘭的故事搬上大銀幕，並約了聖羅蘭創意總監海迪斯里曼（Hedi Slimane）吃飯，但竟被一幅聖羅蘭年輕時的照片給嚇了一跳，因為他發現：年輕聖羅蘭竟跟演員加斯帕德尤利爾長得極為神似，而加斯帕德正是他當時拍攝《巴黎我愛你》的男主角，他那時才發現，原來最適合演聖羅蘭的人就在身邊。雖然葛斯范桑的聖羅蘭電影後來沒拍成，但加斯帕德卻從此對這個角色念念不忘，苦等8年、最後終於找他接演《巴黎聖羅蘭》，成功演繹出法國人心中的聖羅蘭。

除此之外，他也同時也曾任香奈兒男性香水、高級製錶「Monsieur de CHANEL」腕錶系列代言人，並於2012年來台為香奈兒小黑外套展助陣，也曾受金馬影展之邀於2014年抵台宣傳電影。

《巴黎我愛你》劇情講述，18個發生在巴黎的愛情故事，告訴你什麼叫我愛你。故事內容多樣化，找尋停車位的中年男人，邂逅昏倒在他車旁的女人；塞納河畔，有著不同背景，信仰不同文化的年輕人，愛是他們共通的語言；在Le Marais一間畫室裡，年輕的男孩，上演《愛情不用翻譯》另一章；美國觀光客在巴黎地鐵站裡，演出地鐵驚魂記。

華人街髮廊女主人的奔放熱情；一件太太的紅外套，讓男人心碎；失去愛子的媽媽，午夜與愛子在廣場上重逢；圍繞著艾菲爾鐵塔，小丑的溫馨愛情故事；半夜，有吸血鬼出沒；王爾德從墳墓裡跑出來，幫英國情侶破鏡重圓；懷抱演員夢的美國少女與聽障男孩的愛情故事，來到巴黎才真正學會說「我愛你」。《巴黎我愛你》11月28日全台浪漫上映。



