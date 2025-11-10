中央社

法國管風琴名家艾斯卡許衛武營錄專輯 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

法國管風琴名家提耶里．艾斯卡許（Thierry Escaich）（圖）應衛武營之邀，錄製管風琴即興創作專輯「提耶里．艾斯卡許：城市風景」。

（衛武營提供）

中央社記者趙靜瑜傳真 114年11月10日

法國管風琴名家艾斯卡許衛武營錄專輯 法國管風琴名家提耶里．艾斯卡許（Thierry Escaich） （圖）應衛武營之邀，錄製管風琴即興創作專輯「提 耶里．艾斯卡許：城市風景」。 （衛武營提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年11月10日
法國管風琴名家艾斯卡許衛武營錄專輯 法國管風琴名家提耶里．艾斯卡許（Thierry Escaich） （圖）應衛武營之邀，錄製管風琴即興創作專輯「提 耶里．艾斯卡許：城市風景」。 （衛武營提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年11月10日

其他人也在看

泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞

泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞

娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。

民視 ・ 13 小時前
NBA》Beverley爆料Melo當年拒絕到火箭組三巨頭 只因不想再和林書豪合作

NBA》Beverley爆料Melo當年拒絕到火箭組三巨頭 只因不想再和林書豪合作

前NBA球員貝佛利日前爆料指出，安東尼當年差點到火箭隊和哈登、霍華組三巨頭，但就因為林書豪讓整個組團計畫就付諸東流。

Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別　來自「殯葬蔡依林」操刀

直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別　來自「殯葬蔡依林」操刀

藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤　網教一招：能告密還不沾腥

粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤　網教一招：能告密還不沾腥

藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
才暴瘦10公斤！泫雅演出一半昏倒　發文道歉報平安：什麼都不記得了

才暴瘦10公斤！泫雅演出一半昏倒　發文道歉報平安：什麼都不記得了

泫雅9日在澳門參與「WaterBomb水炸彈音樂節」，登台演唱招牌歌曲〈Bubble Pop〉。表演過程中，她在舞台上邊舞動邊轉身，卻突然失去力氣倒地，嚇壞一旁舞者，立即上前查看情況，保鑣也迅速衝上台將她抱離舞台，現場觀眾見狀紛紛驚呼。有現場目擊者表示，泫雅在演唱倒數第二首...

CTWANT ・ 3 小時前
林心如從小美到大！國中制服照出土　清純模樣網看傻了：都沒有變

林心如從小美到大！國中制服照出土　清純模樣網看傻了：都沒有變

49歲女星林心如憑藉電視劇《還珠格格》的「紫薇」廣為人知，近年來不只朝演員發展，還升格為戲劇製作人榮獲金鐘獎的肯定。今（9日）她在臉書中分享一張國中青澀制服照，引來許多網友留言，狂讚林心如都沒有變。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
王子聲明喊粿粿「而非江瑋琳」！她早鬆口關鍵原因：不愛被叫全名

王子聲明喊粿粿「而非江瑋琳」！她早鬆口關鍵原因：不愛被叫全名

范姜彥豐怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），王子4日深夜二度發表道歉聲明，坦承對女方「做出了不好的行為」，並承諾將與她共同面對。不過有網友發現，王子聲明中正式稱呼「范姜彥豐先生」、「范姜先生」，卻依舊喊著粿粿藝名而非本名「江瑋琳」。對此，也有網友做出解答，推測是因為粿粿曾表明自己不喜歡被叫全名。

三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕　一句話惹怒網友：超不負責任！

歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕　一句話惹怒網友：超不負責任！

歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。

鏡報 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」　遭閨蜜陷害：細思極恐

王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」　遭閨蜜陷害：細思極恐

范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰

不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰

不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰

EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿17分鐘道歉片「撞臉本土男YTR」！釣出本尊神回：王子我可以

粿粿17分鐘道歉片「撞臉本土男YTR」！釣出本尊神回：王子我可以

粿粿與范姜彥豐結婚3年，日前遭對方控訴婚內出軌王子（邱勝翊），本月1日發聲坦承雙方確實有踰矩行為，還在影片中爆哭向親友、家人及社會大眾致歉。近日有網友發現，粿粿在道歉影片中的模樣，竟然撞臉擁有36萬訂閱的本土男YouTuber「尼克星」，還意外釣出本人回應。

三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
拒跟徐若瑄演床戲！黃立成鬆吐真實主因　自此15年沒戲約找上門

拒跟徐若瑄演床戲！黃立成鬆吐真實主因　自此15年沒戲約找上門

「麻吉大哥」黃立成曾是嘻哈團體「L.A. Boyz」的一員，近年則淡出演藝圈，選擇轉戰加密貨幣市場，然而，剛過完生日的黃立成，今（9日）發文回顧自己的演藝生涯，坦承曾拒絕徐若瑄的床戲邀約，瞬間掀起大家討論。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍　緊張到忘記住哪裡

陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍　緊張到忘記住哪裡

藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
一粒應援跳一半「捂嘴離場」疑身體不適　親曝原因「不是孕吐」報平安

一粒應援跳一半「捂嘴離場」疑身體不適　親曝原因「不是孕吐」報平安

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉）除長相甜美外，先前更因「葉保弟應援曲」一夕間爆紅。孰料，近日她在場上應援跳到一半時，疑似身體不適，做勢嘔吐、嗚嘴離場，讓粉絲相當擔心。對此，一粒也出面回應報平安。

鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
車仁表當公公了！26歲歌手兒娶企業家女兒

車仁表當公公了！26歲歌手兒娶企業家女兒

[NOWnews今日新聞]有著「初代韓流男神」之稱的男星車仁表，出道多年來演出許多熱門戲劇作品，而近日傳出他26歲的歌手兒子車政民即將結婚，新娘不僅是某企業高層的女兒，還是車政民的青梅竹馬，兩人將於1...

今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
MLB》聽到山本由伸也喊痛 克蕭笑說：「至少他還是人類啊！」

MLB》聽到山本由伸也喊痛 克蕭笑說：「至少他還是人類啊！」

在生涯最後一季以世界大賽冠軍完美落幕，道奇3屆塞揚左投克蕭在奪冠後受訪時多次表達他對隊友山本由伸的讚嘆，在昨播出由貝茲主持的YT頻道節目中則說：「我應該去問問山本的身體狀況」，結果聽到史奈爾轉述「山本說他肌肉痠痛」後，這位傳奇左投作勢鬆了口氣笑道：「太好了，至少他還是人類啊！」

自由時報 ・ 1 天前
趙露思生日會爆哭：以為沒辦法再當演員了　「新程已啟」宣布工作室成立

趙露思生日會爆哭：以為沒辦法再當演員了　「新程已啟」宣布工作室成立

中國女星趙露思9日27歲生日，前一晚在成都慶生會上泣不成聲，說著：「前2個月的時候，我確實有我覺得我可能沒有辦法再當演員了……。」而她親口官宣新工作室成立。

太報 ・ 1 天前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線

曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線

曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線

EBC東森娛樂 ・ 1 天前
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重

《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重

《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重

EBC東森娛樂 ・ 1 天前
虞書欣泰國工作無視國喪「穿華麗亮藍性感禮服」　當地網友批：極度不尊重

虞書欣泰國工作無視國喪「穿華麗亮藍性感禮服」　當地網友批：極度不尊重

泰國王太后詩麗吉於10月24日辭世，享耆壽93歲，泰國全國正式進入國喪期，政府呼籲民眾盡量穿黑色或素色服裝，以表達哀思與敬意。而虞書欣最近到泰國為產品代言出席分享會，以及宣傳她的新電視劇《雙軌》，她穿著一套亮藍色性感魚尾禮服登台，整個人看起來十分華麗，她還在台...

CTWANT ・ 19 小時前