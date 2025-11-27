法國籲中日「克制緩和情勢」 王毅要求恪守「一中原則」

中國外交部長王毅資料照片。路透社



法國總統府週四（11/27）表示，即將在下月訪中的法國總統馬克宏將向中方呼籲緩和目前中日緊張情勢，並尊重台灣現狀。中國外交部長王毅則在與法國高層通話中再批日本首相高市早苗的「台灣有事」言論侵害中國主權和領土完長，希望法國在中國核心利益問題上堅定支持，並恪守「一中原則」。

中國外交部週四晚間發布聲明，王毅應約和法國總統外事顧問博納通話。王毅在通話中再度強調，高市發表的涉台言論，「公然開歷史倒車，侵害中國主權和領土完整」。

王毅還要求法國「共同維護二戰勝利成果，在涉及對方核心利益問題上堅定相互支持。希望法方繼續堅定恪守一個中國原則」。

法廣週四稍早引述法國總統府表示，馬克宏（Emmanuel Macron）下週赴中國訪問期間，將呼籲中國緩和與日本近來的緊張情勢，並尊重台灣現狀。

不過中國外交部所發出的聲明並未提及法方要求尊重台灣現狀，而是說博納向王毅強調，法方「堅定不移奉行一個中國政策，理解中方在台灣問題上的正當立場」。

