法國籲北約格陵蘭舉行軍演 稱法方準備好參與

（中央社巴黎21日綜合外電報導）美國總統川普試圖奪取格陵蘭的行徑動搖跨大西洋聯盟之際，法國今天呼籲北大西洋公約組織（NATO）在這塊丹麥自治領土舉行軍演，並表示法方已「準備好參與」。

法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的辦公室聲明：「法國呼籲北約在格陵蘭（Greenland）舉行軍演，並已準備好參與。」

彭博（Bloomberg News）報導，此舉可能激怒川普（Donald Trump）。美國的歐洲盟邦先前表示將在格陵蘭進行象徵性軍事規劃演練後，川普上週末揚言對這些國家祭出額外關稅。法國也已派人參與相關演練。

丹麥軍隊同樣擴大其在格陵蘭的演習，甚至可能持續一整年。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）昨天要求當地民眾及政府部門，開始為應對潛在軍事侵略行動做準備，即便這樣的情境目前仍不太可能發生。

路透社報導，川普今天將赴瑞士達沃斯（Davos）參與世界經濟論壇（World Economic Forum），儘管歐洲方面持續抗議，他可能利用這個機會就取得格陵蘭進一步施壓。跨大西洋關係正面臨數十年來最嚴重裂痕。

馬克宏昨天在達沃斯發表演說，強調歐洲不會屈服霸凌行徑或因此受到恫嚇，他並抨擊川普的關稅威脅「令人無法接受」。

此外，北約領袖已警告，川普奪取格陵蘭的策略可能動搖這個聯盟。川普也將格陵蘭問題與他未獲諾貝爾和平獎的不滿連結。（編譯：洪培英）1150121