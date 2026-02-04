法國網路犯罪部門突襲 X 巴黎辦公室 ! 馬斯克恐d遭傳喚說明

火報記者 陳銳/報導

巴黎網路犯罪部門日前進入 X 在法國的辦公室進行搜索，並要求公司高層出面說明，相關調查已從演算法運作問題，擴大至人工智慧聊天機器人 Grok 及不當內容風險。

法國警方近日依檢察官指示，前往社群平台 X 位於巴黎的辦公室進行搜索，並傳喚該公司負責人伊隆．馬斯克及前執行長琳達．亞卡里諾，要求兩人於 4 月 20 日出席聽證會作證。

法國警方傳喚馬斯克與前執行長琳達．亞卡里諾，要求兩人於 4 月 20 日出席聽證會。圖:istockphoto

調查最早於 2025 年初展開，起因是外界質疑 X 的演算法可能存在偏見，並涉及不當蒐集與使用用戶數據，隨著投訴增加，法國檢方進一步將範圍擴大至人工智慧聊天機器人 Grok 的運作模式，評估其是否涉及違法內容生成與資料處理風險。

廣告 廣告

巴黎檢察官辦公室指出，目前調查也涵蓋與兒童色情影像傳播、以及利用深度偽造技術製作性化影像侵害他人肖像權等潛在犯罪行為，除馬斯克與前執行長外，其他 X 員工亦被列為證人，需配合說明相關技術與內部流程。

對於突襲行動，X 公司發表聲明表示，檢方是透過針對法國分公司及當地員工的方式，間接向美國總部施壓，並認為相關取證程序未充分依循既有國際法律機制，馬斯克本人則在平台上回應，稱此舉帶有政治動機。

法國方面則強調，這項調查屬於預防性司法措施的一環，目的在於確保 X 在法國境內營運時，符合當地法律規範。依照程序，聽證結束後，檢方可決定是否結案、持續調查，甚至進一步採取強制措施。

歐盟層級亦加入審查行列，針對 X 是否散布非法內容進行調查，此前，Grok 曾生成經過篡改的性化圖片，引發輿論批評，X 旗下的人工智慧公司隨後已對影像生成功能作出限制調整，以回應外界壓力。

法國檢方表示，這起案件最初源於一名國會議員的檢舉，指稱 X 的演算法可能扭曲自動化資料處理結果，對公共資訊環境產生不當影響，該名議員也公開表示，相關調查顯示，即使是大型科技企業，在法國與歐洲仍須接受法律約束。