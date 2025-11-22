即時中心／高睿鴻報導

科技發展雖帶來便利，但也讓不法行為傳播更快、更容易，尤其假消息四處橫行，讓各國政府無不感到頭疼。不過，法國總統馬克洪（Emmanuel Macron）最近在某場談及社群媒體、演算法的巡迴座談中，突然以台灣為例，大讚我國面對中國大量資訊戰攻擊，卻仍建立起完善的打擊假訊息制度，值得法國借鏡；對此，台灣外交部也發文表達感謝，並表示，願繼續與其他理念相近的國家合作，分享因應資訊操弄的作法。

馬克洪日前前往法國北部Arras舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談，當場稱許台灣，作為民主政體、且身處非民主且不懷好意的巨人身旁，日常面對中國大量資訊戰攻擊，卻仍建立起打擊假訊息的制度，值得法國借鏡。

快新聞／法國總統公開稱讚台灣！籲參考我國打擊假訊息 外交部回應曝光

法國總統馬克洪（Emmanuel Macron）。（圖／美聯社提供）

外交部則感謝馬克洪對台灣打擊假訊息制度的推崇，同時亦表示，假訊息與外部干預已成為全球民主國家的共同挑戰；台灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威脅，已逐步建立社會韌性與透明機制，所累積的部分經驗，可提供國際友人參考。

外交部強調，我國願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法；並且盼望，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息，維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。

原文出處：快新聞／法國總統公開稱讚台灣！籲參考我國打擊假訊息 外交部回應曝光

