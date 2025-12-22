法國總統府爆內賊 銀器管家涉竊百件國家級餐具遭起訴

法國總統府愛麗榭宮的許多珍貴瓷器與銀器已被列入國家遺產。翻攝官網elysee.fr



法國總統府一名「銀器管家」涉嫌偷竊被列為文化遺產的瓷器與銀製餐具，已於上週被捕。檢方表示，在這名銀器管家的置物櫃、住處與汽車內尋獲上百件總統府的珍貴藏品。

根據法國總統府愛麗榭宮（Élysée Palace）官網，法國總統府收藏的許多器物已有百年以上歷史，「銀器管家」（argentier）是總統府特有職務，負責所有銀器、餐具與水晶器皿的保養、宴席擺設，並在餐後以手工清洗。

《紐約時報》、《衛報》引述法國檢方指出，報導稱，愛麗榭宮的銀器管家主管日前發現物品短少後，向當局發出警示。大部分被竊物品來自1759年成立的法國國營賽佛爾（Sèvres）瓷器廠。該廠有員工發現，部分特製品項竟出現在網路拍賣平台上出售，包括印有法國空軍標誌的餐盤，以及一般民眾無法購得的菸灰缸。

其他失竊物品還包括銅鍋、知名珠寶商拉利克（René Lalique）的人偶雕像，水晶製造商巴卡拉（Baccarat）的香檳杯等。部分物品已被列為國家遺產，總價值估計為4萬歐元（約148萬元台幣）。

巴黎羅浮宮（Louvre）10月才發生驚天竊案，巴黎自然史博物館也在9月遭竊。檢方表示，愛麗榭宮的竊案不像羅浮宮的白晝公然行竊，也不是夜間潛入的竊盜行動，完全是「內神通外鬼」。

據報導，調查人員在訊問多名工作人員後，鎖定一名「銀器管家」，因為其負責管理的品項「持續減少」，而且正與一家知名餐具網路拍賣公司的主管交往，部分失竊物品正是在兩人同居住處被發現。

兩人已於上週二（12/16）被捕，並於週四（12/18）出庭。另有一名涉嫌收受贓物的嫌犯也遭起訴。

法院已排定2月下旬開庭審理此案。被告遭起訴罪名包括「竊取文化遺產財產」，最高可判處10年徒刑、併科罰款15萬歐元（約550萬元台幣）。另一被告遭起訴「加重收受贓物罪」，最高刑責為7年徒刑及15萬歐元罰款。

檢方表示，相關嫌疑人已獲准交保，但被禁止返回原職工作及使用拍賣網站。

已尋獲的藏品均已歸還法國總統府，和羅浮宮竊案相比，算是「快樂結局」。羅浮宮10月19日遭竊8件珍貴珠寶文物，迄未尋回，價值估計達8800萬歐元（約33億元台幣）；雖有4名嫌犯落網，但一嫌仍在逃。

