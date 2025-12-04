法國總統訪中將會習近平 台海或主張「維持現狀」

中國外交部長王毅在北京首都國際機場迎接法國總統馬克宏及其夫人布麗吉特‧馬克宏。（圖／路透社）





法國總統馬克宏昨（3日）晚抵達北京，展開為期三天的國是訪問，今（4日）將與中國國家主席習近平會談，聚焦經貿與俄烏戰事；對於台海議題，馬克宏可能將主張「維持現狀」。

牽著妻子碧姬走下專機，法國總統馬克宏抵達北京，展開為期3天國是訪問，並由中國外長王毅接機。

法國總統馬克宏：「謝謝（王毅）部長先生，非常感謝您今晚蒞臨。」這是馬克宏第四度訪中，也是對去年習近平訪法國，進行國是訪問的回訪，並預計在4日與習近平進行會談。

法國總統馬克宏（2022．12）：「台灣是個問題，是一個需要關注的問題。」

馬克宏本次訪中，主要將會著重在經濟議題，法國包括能源航空等各行業，將近40位執行長隨行，除了各項產業的貿易議題，預料馬克宏將敦促北京對俄羅斯施壓，以盡快停火，對於中國與日本，因涉台言論強烈反彈之際，路透社引述法國顧問表示，馬克宏將重申維護台海現狀，並呼籲北京不要升級緊張局勢。

