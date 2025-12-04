法國總統訪中將會習近平 台海或主張「維持現狀」
法國總統馬克宏昨（3日）晚抵達北京，展開為期三天的國是訪問，今（4日）將與中國國家主席習近平會談，聚焦經貿與俄烏戰事；對於台海議題，馬克宏可能將主張「維持現狀」。
牽著妻子碧姬走下專機，法國總統馬克宏抵達北京，展開為期3天國是訪問，並由中國外長王毅接機。
法國總統馬克宏：「謝謝（王毅）部長先生，非常感謝您今晚蒞臨。」這是馬克宏第四度訪中，也是對去年習近平訪法國，進行國是訪問的回訪，並預計在4日與習近平進行會談。
法國總統馬克宏（2022．12）：「台灣是個問題，是一個需要關注的問題。」
馬克宏本次訪中，主要將會著重在經濟議題，法國包括能源航空等各行業，將近40位執行長隨行，除了各項產業的貿易議題，預料馬克宏將敦促北京對俄羅斯施壓，以盡快停火，對於中國與日本，因涉台言論強烈反彈之際，路透社引述法國顧問表示，馬克宏將重申維護台海現狀，並呼籲北京不要升級緊張局勢。
