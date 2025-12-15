法國羅浮宮工會展開罷工 15日上午閉館

（中央社巴黎15日綜合外電報導）法國巴黎地標羅浮宮博物館員工將自今天起展開輪流罷工，要求增聘人手並提出因應人潮擁擠的措施。安全人員表示，羅浮宮今天上午因罷工而閉館。

根據法新社記者，一名安全人員今天上午告訴遊客：「我們（羅浮宮,Louvre）已經關閉。請過幾個小時再來。」

另據路透社報導，羅浮宮今天未如往常於格林威治時間上午8時開館，恐影響參觀這座博物館的數以千計遊客。

若罷工成真，對羅浮宮而言將是格外艱難的時刻。羅浮宮今年10月才發生失竊案，迄今仍未走出陰影，近期又出現漏水等設施問題，導致古籍受損。

今天前往羅浮宮的遊客，可能遭遇展廳部分或全面關閉、排隊時間拉長、部分館藏無法參觀等問題，影響程度將取決於實際參與罷工的人數而定。（編譯：陳正健）1141215