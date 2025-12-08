法國羅浮宮書庫嚴重漏水 400冊埃及古物文獻受損

法國羅浮宮10月才發生驚天搶劫案，11月又發生了重大漏水事件，導致埃及古文物部門，約400冊珍貴期刊與科學文件受損，所幸還能修復。但連串意外再次讓羅浮宮基礎設施老舊問題，成為討論焦點。

根據法國藝術論壇報報導，這起漏水事件發生在11月26日，地點是羅浮宮埃及古物部門圖書館的三間書庫之一。羅浮宮副館長史坦博克7日證實，目前確認有300到400本書籍受損，後續清點工作仍在進行。他強調，受損的是埃及學家日常查閱，19世紀末到20世紀初期的期刊與科學文件，晾乾後可以裝訂修復，稀有的館藏文物沒有受到波及。

廣告 廣告

至於漏水原因，是展區一個已經關閉數月的供暖和液壓管線系統，閥門錯誤開啟，導致天花板管線漏水，館方坦言，相關管線問題已經存在多年，但受到預算限制，預定2026年9月才會進行汰換。在此之前會強化安全措施，避免人為失誤。

羅浮宮是全球最多人參觀的博物館，今（2025）年10月才發生驚人竊案，光天化日被4名歹徒搶走上億美元珠寶，11月因為結構問題又關閉一個展廳，法國審計機構的報告指出，羅浮宮長期無法改善老舊設施，原因之一就是過多資金投入藝術品，而非基礎建設，為了籌集現代化改造所需的資金，羅浮宮近日決定，明年歐洲以外遊客的票價將從22歐元調升到32歐元，約合台幣1180元，漲價達到45%。