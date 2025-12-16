法國羅浮宮近400員工發動罷工 要求館方修繕建築、增加人力

法國羅浮宮員工週一發動罷工，並手持「羅浮宮罷工」等標語，聚集在玻璃金字塔外封鎖正門，現場遊客則被保全勸離。罷工方提出的訴求包含要求館方進行緊急翻修、改善工作條件、增加保全與接待人員、反對向非歐盟經濟區遊客調漲45%票價等。

法國總工會官員加拉尼（Christian Galani）指出，羅浮宮全體約2200名員工中，約有400人參與本次罷工，人數比以往更多，且以往多半以第一線接待人員和保全人員為主，但這次連科學家、文獻人員、典藏管理人員，甚至連策展、工坊等部門員工都打算加入響應。

上週法國民主勞工聯合會（CFDT）、法國總工會（CGT）、團結工會聯盟（Sud）等法國三大工會，曾與法國文化部長等官員進行談判，但工會方宣稱，由於政府並未消除他們對於博物館人力與經費的疑慮，將於15日發動羅浮宮罷工。

在工會致文化部長的罷工通知信中寫道，「博物館正處於危機之中，資源不足、工作條件日益惡化」。

法媒《世界報》指出，10月中發生的羅浮宮竊案，讓羅浮宮變成輿論焦點，也讓建築保養不善等問題獲得更多關注。如11月17日，館方宣布由於地板梁柱老化，將暫時關閉部分員工辦公室和一個展廳；同月26日，館內發生漏水事故，導致埃及古文物部門數百件文獻受損。羅浮宮首席建築師沙蒂永（Francois Chatillon）上個月也在國會聽證會上承認，「建築狀況並不理想」。

此外，工會也指出羅浮宮面臨過度觀光、遊客體驗下降的問題。目前每天約有3萬名遊客造訪羅浮宮，但卻必須經過長時間排隊才能欣賞展品；此外餐飲設施與廁所也都不達標，「參觀羅浮宮已變成一場真正的障礙賽。」

加拉尼表示，羅浮宮的接待與保全部門在過去15年間，共流失了相當於200個全職人力，但造訪遊客數量卻增加將近一半。

由於羅浮宮每週二固定休館，員工可能在本週三（17）再次集會，決定是否繼續罷工。為因應可能的下一波罷工影響，羅浮宮館方於台灣時間16日上午在官網公告指出，「受罷工影響，17日可能延遲開館，部分展廳可能維持閉館」。

