法國考慮立法禁止15歲以下未成年人使用網絡社交媒體

（德國之聲中文網）據當地媒體報道，法國計劃在2026年第二次嘗試禁止15歲以下未成年人使用社交媒體。

法國此前已對低年級學生在校期間使用手機進行限制，但這些限制並非總是得到嚴格執行。

法國政府也曾在2023年嘗試將“數字時代法定年齡”設定為15歲，但該法案與歐盟相關規定之間存在沖突。

據法新社報道，一份由法國總統馬克龍支持的法律草案引用了大量研究，指出青少年過度使用電子屏幕的風險。

法國媒體稱，該法律草案可能在1月初提交審議，禁令最早可能從9月開始生效。

禁令包含哪些內容？

該法律草案指出，不受限制的網絡訪問會使兒童接觸到“不適宜的內容”，並強調未成年人也可能成為網絡霸凌和其他傷害的目標。

擬議的立法將禁止社交媒體平台向15歲以下的未成年人提供服務，並將手機使用禁令擴大到高中。

為什麼法國在推行網絡禁令方面困難重重？

近年來，公眾要求處理防範兒童網絡危害的呼聲日益高漲，督促馬克龍政府采取行動。

2018年，法國在小學和初中實施了手機禁令。然而，據當地媒體報道，該禁令的執行力度參差不齊。

2023年，法國國民議會通過了一項法律，將“數字時代的法定年齡”設定為15歲，要求社交媒體公司引入年齡驗證措施，並停用未成年人的賬戶，除非獲得家長/監護人的明確同意。

然而，歐盟委員會對該法律與歐盟《數字服務法》以及布魯塞爾其他指令之間是否存在沖突表示擔憂，因此法國的這項法律從未得到全面實施。

去年12月初，法國參議院通過了一項旨在保護青少年免受過度使用電子屏幕和社交媒體危害的提案。

該計劃還要求13至16歲的青少年在注冊社交媒體網站前必須獲得父母的授權。

益普索（IPSOS）民調去年9月份公布的一項民意調查顯示，五分之四的法國居民希望禁止14歲以下兒童使用社交網絡。

在歐盟層面，歐洲議會上個月敦促布魯塞爾設定社交媒體使用的最低年齡限制，以應對青少年因過度接觸社交媒體而導致的心理健康問題日益增多的情況。

澳大利亞於去年12月10日生效的全球首例法律，禁止16歲以下人士在包括TikTok、Instagram、YouTube、Snapchat、Reddit、Facebook、Threads、Twitch和X在內的主要平台上注冊賬戶。

未能執行的平台將面臨最高4950萬澳元（約合2814萬歐元）的罰款，使其成為全球最嚴厲的限制年齡的社交媒體禁令。

其他一些國家也在努力出台類似的法律，禁止兒童使用社交媒體。德國政府11月責成一個委員會研究針對兒童的新限制措施的可行性，最終報告將於2026年秋季提交。

自2026年1月1日起，馬來西亞將要求社交媒體平台禁止16歲以下用戶注冊，並強制進行年齡驗證。

作者: Nik Martin