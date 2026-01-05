法國聲援丹麥 反對川普揚言接管格陵蘭

法國今天(5日)對丹麥表達聲援，回應美國總統川普(Donald Trump)再度揚言可能接管丹麥自治領土格陵蘭。

法國外交部發言人康夫勒(Pascal Confavreux)對法國電視一台(TF1)表示：「不能以武力改變邊界。」

他說：「格陵蘭屬於格陵蘭人民與丹麥，該如何決定其未來，應由他們自己決定。」

川普4日不顧丹麥總統要求停止「威脅」其領土的呼籲，重申格陵蘭應成為美國的一部分。

川普日前對卡拉卡斯發動攻擊，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)。馬杜洛目前被關押在紐約等候審判。

華府對委內瑞拉的軍事介入震撼歐洲各國領袖，重新引發各界對格陵蘭未來的憂慮。川普曾表示，他希望併吞這處位於北極圈，極具戰略地位的領土。

康夫勒也指出，美國介入委內瑞拉的行動「未遵守國際法」。

康夫勒說：「我們不會為馬杜洛哀悼，因為他已失去正當性。」但他也強調，聯合國安全理事會(UN Security Council )的主要成員及常任理事國有責任譴責任何違反「聯合國憲章」(United Nations Charter)的行為。

他補充說：「我們對此表示遺憾，我們正在為強權法則抬頭的時代做準備，但我們並不會聽任於此。」