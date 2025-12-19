法國茶葉大賽遭中國鬧場 何欣純力挺梨山百年茶農 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

法國日前舉辦農產品促進協會（AVPA）世界茶葉大賽授獎，我國有29位茶商報名，總計獲得10面金牌、8面銀牌、12面銅牌及24面特別風味獎，卻遭中國外館人事鬧場的事件，在網路上激起民怨憤怒；立委何欣純18日專程前往台中聚鑫製茶廠，拜訪執行長謝忠霖與謝偉騰兄弟，肯定謝忠霖傳承五代製茶工藝，並將台中梨山茶一舉推向國際品茶舞台，讓國際人士知道，台灣不只有台積電，還有台中梨山好茶。

何欣純強調，台中擁有得天獨厚的高山茶區與職人技藝，需要政府以有系統的政策從種植、製作、包裝到行銷，協助輔導青農處理相關檢驗與食品安全的法規，讓青農專注製茶業，突出台灣茶與其他國家茶葉的差異性與獨特性。

何欣純也特別提到，不只台灣自造的茶葉獲得國際關注，謝忠霖執行長在頒獎現場面對中國干擾仍沉著以對，也獲得在場各國代表的掌聲與支持回應，同要讓國際看見台灣青年的風度與氣質。

何欣純表示，台灣的茶葉早已傳承百年，但產業要走向下一個百年，不能只靠情懷，更需要創新以及在地市府的全力協助，才能走出市場的新方向。市府更必須以「城市級思維」的宏觀角度來看待茶產業發展，從產地管理、品牌行銷、通路拓展到國際曝光，都需要整體布局，讓台中藉由地產，走向國際觀光行銷之路。

何欣純也承諾，將會全力協助串聯更多產、官、學、研與民間的各種資源，提升台灣品牌的競爭力與國際知名度。

「我們或許不能停止所有惡霸的欺凌，但可以與那些為台灣努力的人站在一起。」市議員黃守達表示，最近才以「華崗雪源頭」榮獲法國茶葉國際大賽特別獎的梨山聚鑫製茶廠茶農謝忠霖、謝偉騰兄弟，正是台中市西區子弟。

黃守達說，其他國家來賓對此番鬧劇都頗不以為然，甚至還有日本人會後特別跑來替台灣加油打氣，印證那句老話，「德不孤，必有鄰」。

照片來源：何欣純辦公室提供

