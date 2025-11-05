法國虎鯨母子困廢棄樂園 聽見無人機聲音開始表演

法國 / 綜合報導

法國在2021年立法，禁止以海洋哺乳類動物為主題的表演。位於法國東南部、以虎鯨和海豚秀聞名的「昂蒂布海洋世界」，因此被迫在今年1月關閉，而園中飼養的2隻虎鯨和12隻瓶鼻海豚，則被留在園中等待安置。1名美國攝影師近日使用無人機查看園內狀況時，2隻看似奄奄一息的虎鯨，聽見機器的聲音後竟開始表演，畫面令人鼻酸。

美國攝影師羅勒斯說：「虎鯨媽媽看起來已經死亡，牠的身體動也不動，漂浮在混濁的水中，在牠身旁的，是牠的兒子。」美國攝影師羅勒斯，近日使用無人機飛進法國已經廢棄的昂蒂布海洋世界，沒想到竟拍到令人鼻酸的畫面，美國攝影師羅勒斯說：「然而牠動了，直直看向我的無人機，一臉好奇，看似鬆了一口氣，經過這麼久之後，牠們不再孤單，就好像是牠們認出我來了，接下來發生的是令人心酸又美麗的場面，兩隻虎鯨開始表演，就像牠們想起了被看見的意義。」

2隻看起來奄奄一息的虎鯨聽見無人機的聲音之後竟然開始表演，牠們用尾鰭拍打水面，直立漂浮在水面上轉圈，然後華麗地躍出水面，美國攝影師羅勒斯說：「然而這一次沒有觀眾，只有我，而牠們渴望獲得自由。」

法國在2021年立法，禁止以海洋哺乳類動物為主題的表演，以虎鯨和海豚秀聞名的昂蒂布海洋世界受到觀眾減少和法規影響，選擇在2025年1月關門，園內飼養的2隻虎鯨和12隻瓶鼻海豚因為還沒找到合適的去處，而被留在廢棄園區裡。

動物權利組織代表阿納勒說：「對於虎鯨來說，風險在於牠們會賣給其他樂園，這完全違背2021年法律的精神，也就是禁止在樂園中圈養虎鯨，並提倡建立保護區，但(法國)政府卻什麼都沒做。」羅勒斯希望藉由影片施壓法國政府，盡快決定兩隻虎鯨的棲身之處。

