法國虎鯨被遺棄？當心！真實影像也可能不是完整事實
發佈：2025-12-03
你曾在社群平台上看到關於「虎鯨母子」的影片嗎？影片以空拍搭配敘事的手法，表示法國有一對虎鯨母子遭遺棄於停業的海洋公園中，獲得廣大迴響，更在台灣等地引發網友的實際行動，希望投書法國政府、要求營救虎鯨。
然而，這段影片並沒有呈現出完整的事實，台灣事實查核中心總編輯陳偉婷指出，即使海洋公園已經停業，目前仍有約30名員工負責照顧園區內的動物，法國政府則正在尋找適合安置動物們的場域，並非影片旁白宣稱的「虎鯨被遺棄」。
提醒您，這段影片以渲染、情緒性的手法呈現，但反而忽視了事件的完整脈絡，更存在科學知識上的錯誤，反而不利於對議題的理性討論。
