Taiwan FactCheck Center

法國虎鯨被遺棄？當心！真實影像也可能不是完整事實

發佈：2025-12-03

https://open.spotify.com/episode/3Byt6DuUmgwE3xsP0s9G8I?si=wwYDwAS3TnuFn5ezS1MhCQ

【若無法播放，請點此收聽節目】

你曾在社群平台上看到關於「虎鯨母子」的影片嗎？影片以空拍搭配敘事的手法，表示法國有一對虎鯨母子遭遺棄於停業的海洋公園中，獲得廣大迴響，更在台灣等地引發網友的實際行動，希望投書法國政府、要求營救虎鯨。

廣告 廣告

然而，這段影片並沒有呈現出完整的事實，台灣事實查核中心總編輯陳偉婷指出，即使海洋公園已經停業，目前仍有約30名員工負責照顧園區內的動物，法國政府則正在尋找適合安置動物們的場域，並非影片旁白宣稱的「虎鯨被遺棄」。

提醒您，這段影片以渲染、情緒性的手法呈現，但反而忽視了事件的完整脈絡，更存在科學知識上的錯誤，反而不利於對議題的理性討論。

延伸閱讀：法國虎鯨母子影片在台熱傳渲染敘事激起同情與怒火

節目團隊︱

黃兆徽、邱家宜、張育騰、曾富謄

Podcast「新聞真假掰」單元【假掰特派員】

查核報告、時事觀察、謠言風向、國際研究，全都說給您聽！

?每周日17:05-18:00與您空中相會《國立教育廣播電台》https://gov.tw/mbF

?事實查核學苑上線！全民一起學查核！https://school.tfc-taiwan.org.tw

?想聯絡我們：tfc@tfc-taiwan.org