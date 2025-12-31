法國解決醫療人力荒 遠距醫療診間服務
全球 最近正逢 耶誕及新年假期，許多民眾 都會好好安排長假規畫，與家人出遊或團聚。在醫療體系服務的醫師 也不例外。法國醫院最近就面臨了嚴重的醫師人力荒。所幸，法國的醫療體系中，還有由藥局提供的 “遠距醫療診間服務”，民眾前往藥局，就能在線上 徵詢專業醫師的意見、並將處方箋 交給現場的藥劑師， 就能即時解決 身體不適的問題。這項創新的遠距看診服務，近年來，在法國越來越受歡迎，也協助緩解了法國 原有醫療體系的壓力。
病患走進診間，面對的 卻不是真人醫師。原來，這是法國 在全國重點藥局，建立的 "遠距醫療診間" 系統，最近，各大醫院 都碰上 醫師大休長假 的人力荒，遠距醫療，正好派上用場。
民眾 方潔米：「是的 我認為這很實用，因為現在 很難立刻找到附近的醫師，尤其是在假日期間，我認為這是一項非常便捷，且對民眾來說 很重要的服務。」
不用大費周章 跑醫院，民眾透過線上螢幕操作，就能在 住家附近的藥局，向遠端值班的專業醫師看診。之後再將處方箋，交給藥局櫃檯的藥劑師配藥，就能即時解決 身體不適的問題。
藥劑師 哈辛：「患者進入遠距會診室後，要先插入健保卡 就可以開始看診，醫師能從遠端請患者，使用遠距診間內的血氧儀，或體溫計等儀器 做進一步的檢測，就算遇到的是皮膚問題，診間裡也有皮膚鏡 可幫助醫師進行判斷。」
這間 位於巴黎南部的藥局，就配備有遠距診間。根據法新社報導，大部分民眾都覺得 這項服務非常實用，而且比起上醫院，遠距醫療 只要花大約三分之一的候診時間，因此近年來 愈來愈受歡迎。
藥劑師表示，即使在跨年前後，正好是法國 流感疫情爆發的高峰期，藥局的遠距診間 和配藥亭，使用率因此大幅提高，病患的等待時間，也會比平時稍微久一點。但比起實體醫院，醫師人力不足、無人看診，遠距醫療體系，還是提供了 即時的解決方案，並可 就近守護 民眾的身體健康。
