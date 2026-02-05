法國貿易部長：2026年為抵抗Shein之年

（德國之聲中文網）帕潘周四（2月5日）在接受TF1電視台采訪時表示，這些在線零售商平台對法國實體店構成不公平競爭。他指出，實體店對其銷售的商品負責，而在線平台卻無需承擔責任，這很不公平。“我們必須保護自己，因為存在不公平競爭，”帕潘說，“他們必須遵守適用於法國零售商的消費者保護法規。”

去年12月，法院駁回了法國政府要求對Shein實施三個月禁令的請求。在此之前，法國反欺詐機構發布報告稱，Shein平台上正在出售“外觀如同兒童”的性愛玩偶。Shein公司隨即表示，已經“立刻”將這些玩偶從平台上移除。Shein公司法國發言人昆汀·魯法特（Quentin Ruffat）在接受媒體采訪時表示：“我們將全力配合司法機關的調查。”

法國政府向法院提出要求對Shein實施三個月禁令，但是被駁回。法國政府對這一判決提出上訴。

此外，Shein還以極低的價格直接從中國工廠直接發貨銷售服裝，其快速增長引發了許多歐洲國家的強烈反對。法國和歐盟已分別對進口小包裹征收2歐元和3歐元的關稅，試圖遏制Shein的銷售。

據法國《費加羅報》報道，今年1月，貿易部長帕潘在巴黎參加中小企業聯合會（CPME）新年慶祝會上在提到Shein時說：“我們得給中國人點顏色看看。”當時這一措辭強硬的表述引起在場觀眾的哄笑和震驚。

事後帕潘解釋說，他並不是想“攻擊中國人”，而是“捍衛我們自身，不接受那些我們無法容忍的、損害我們企業和商家利益的做法”。

帕潘還表示，兩名法國議員正在起草一項法案，該法案將允許政府在無需法院批准的情況下暫停在線平台的運營。他補充說，他希望看到Shein在法國的銷售額下降。

Shein此前曾多次嘗試在紐約和倫敦上市，但均以失敗告終。現在，該公司計劃在香港聯合交易所上市。該公司2024年的全球營收達到370億美元。

