法國農民駕駛曳引機進入巴黎 抗議貿易協議

（中央社巴黎8日綜合外電報導）法國農民今天駕駛曳引機進入巴黎，表達他們對歐洲聯盟與南美「南方共同市場（Mercosur）」貿易協議的憤怒。農民擔心該協議將造成不公平競爭，而法國政府則警告將不會容忍「非法」抗議行動。

法新社報導，數十輛曳引機在黎明前抵達巴黎，穿行市區，有些停在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）附近，另一些則到達凱旋門（Arc de Triomphe）。這場抗議由農民團體「鄉村聯盟」（Rural Confederation）發起。

該團體一個地方分會的共同負責人杜克盧（Ludovic Ducloux）表示：「我們說過要來巴黎—我們真的來了。」

其中一輛曳引機掛著「反對南方共同市場」（No To Mercosur）的標語，指的正是歐盟與「南方共同市場」達成的貿易協議。

這項協議若生效，將形成全球最大的自由貿易區之一，並有助於由27國組成的歐盟向拉丁美洲出口更多汽車、機械、葡萄酒與烈酒。

但法國農民擔心，來自農業大國巴西及其鄰國的廉價農產品，將以低價競爭，壓低法國農產品價格。

來自法國西北部厄爾省（Eure）的49歲農民科尼耶（Damien Cornier）告訴法新社：「我們不是來鬧事。」「我們只想好好工作，靠務農維生。」（編譯：嚴思祺）1150108