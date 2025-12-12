法國迷你布里來了！網喊：7-11開賣當天就手刀衝

記者/葉佳欣報導

一名網友日前在社群平台Threads上分享了一則令人垂涎的貼文，將7-ELEVEN全新上架的法國「法蘭希迷你布里（2入裝）」乳酪，透過簡單的方式，瞬間變身為人人稱羨的「天堂級美食」。這款來自法國經典老字號品牌的迷你布里乳酪，網路掀起討論，讓這款「迷你布里」成為超商美食界新寵兒！

法蘭希迷你布里乳酪在全台小7門市上架後，成為超商美食界新寵兒！圖/法蘭希提供

這波熱潮的起點，源於網友分享的「神級懶人食譜」，用質地柔軟、帶有濃郁奶香的迷你布里乳酪華麗升級成新的料理。網友的秘訣是將迷你布里乳酪在頂部劃出十字切口，淋上一點橄欖油、撒黑胡椒、丟一些小番茄、180度10分鐘放入烤箱，一道媲美高檔法式餐廳的輕食就大功告成。網友驚嘆：「只要5分鐘就能完成，聞起來奶香濃郁帶堅果香氣，簡直太美味！」

迷你布里加水果吃也很美味。圖/法蘭希提供

許多原本只能在大賣場跟百貨超市才能買到此款乳酪的忠實愛好者紛紛留言：「我最愛吃的乳酪竟然在711也有了！不用特別跑去超市買好讚～以後追劇配紅酒超方便！」、「這牌子的乳香真的超濃郁，隨時買得到簡直是幸福爆棚！」

表示現在在711就能買到非常方便，獨立包裝、能夠開封即食，隨時都能享受到來自法國的美味。

法蘭希迷你布里兩入組剛上市門市就幾乎銷售一空。圖/讀者提供

這款迷你布里因其圓形尺寸設計，被網友稱讚「大小剛剛好、打開就能直接吃、一人一顆超幸福」。許多品嚐過的網友留言表示：「這牌是法國老字號，吃他們家乳酪配酒看劇超幸福」、「乳香超濃郁」。

網友發文推薦迷你布里料理的美味吃法，引發其他網友們熱烈討論。圖/葉佳欣翻攝、後製

有網友貼出跑了數間門市才買到的照片，並呼籲其他想嚐鮮的民眾「看到架上有貨一定要馬上拿！」

