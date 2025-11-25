法國進口乾酪大腸桿菌超標 共36公斤遭邊境攔截

（中央社記者沈佩瑤台北25日電）食藥署今天公布最新邊境檢驗違規名單，其中有2批法國進口的乾酪被檢出大腸桿菌超標，共36公斤遭邊境攔截，沒有流入市面，將對這進口業者祭出100%逐批查驗管制措施。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共9項不合格產品，包括越南冷凍海鰻魚片、泰國蘆筍等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，有1名業者自法國進口的「乾酪（VACHERIN CHEESE）」，被檢出大腸桿菌超標。

廣告 廣告

食藥署北區管理中心主任劉芳銘今天告訴媒體，依據「食品中微生物衛生標準」，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間，但不得有任何1個樣品的檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100。

劉芳銘指出，這名業者所進口的乾酪，第1批在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數介於210至1100；第2批在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數介於240至1100。製造廠均為「FROMAGERIE NAPIOT」。

包含今天公布的2批在內，劉芳銘說，這名進口業者近半年累計3批不合格產品，會針對進口業者，從20%至50%加強抽批查驗，調升100%逐批查驗；整體法國乾酪近半年則累計5批不合格，食藥署自2025年11月11日起至12月24日止，針對法國的乾酪在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另外有1家業者是從中國進口「草莓粒（FD STRAWBERRY DICES）」，檢出殘留農藥脫芬瑞0.08ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，脫芬瑞容許量為0.05ppm，共1批、150公斤依規定退運或銷毀。劉芳銘表示，對業者的檢驗強度調整為20%至50%的加強抽批。（編輯：李亨山）1141125