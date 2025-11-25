法國進口乾酪大腸桿菌超標10倍 近半年邊境攔截5批
食藥署今天（25）公布最新邊境查驗食品不合格名單，2批法國進口乾酪檢出大腸桿菌超標逾十倍，共36公斤產品需在邊境全部退運或銷毀。食藥署統計，近半年累計5批不合格，針對法國乾酪在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20％到50％。
食藥署每周例行公布邊境食品檢驗不合格資訊，本周共有9項，包括泰國蘆筍、大陸八角茴香、印尼高麗菜、大陸草莓粒、大陸紅辣椒乾農藥殘留不合格，印尼木薯餅甜味劑不合格，越南冷凍海鰻魚片重金屬含量不合格，以及2批法國乾酪大腸桿菌不合格。
2批法國乾酪是由「東遠國際有限公司」報驗進口。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，第1批法國乾酪在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數介於210至1100，第2批在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數介於240至1100。
依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類檢驗結果判定，5個樣品中允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間，但不得有任何一個樣品的檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100。
這2批法國乾酪重量共36公斤，須依規定在邊境退運或銷毀。劉芳銘指出，該進口業者近半年累計3批不合格產品，調整為100％逐批查驗；法國乾酪整體近半年累計5批不合格，調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20％至50％。
