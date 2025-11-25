法國進口「乾酪」大腸桿菌超標破表！邊境攔截2批全銷毀

記者簡浩正／台北報導

2批法國乾酪檢出大腸桿菌不合格。（圖／食藥署提供）

衛福部食藥署今（25）日公布最新邊境查驗結果，2批由輸入業者「東遠國際有限公司」報驗的法國乾酪，檢出大腸桿菌不合格，總計36公斤必須退運或銷毀。

食藥署今日上午公布邊境查驗不合格清單，共9項產品不合格，包括印尼進口的「木薯餅」、泰國的「蘆筍」、中國的「八角茴香」等甜味劑、農藥殘留含量等不符規定。

其中，東遠國際有限公司自法國進口的2批法國乾酪，品牌名為「FROMAGERIE NAPIOT」分別檢出大腸桿菌1100 MPN/g、210 MPN/g、1100 MPN/g、1100 MPN/g、1100 MPN/g，大腸桿菌1100 MPN/g、460 MPN/g、460 MPN/g、1100 MPN/g、240 MPN/g。

廣告 廣告

依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類之檢驗結果判定，5個樣品中，允許有≦2個樣品之微生物檢驗值介於10 MPN/g(mL)和100 MPN/g(mL)之間，但不得有任何一個樣品之檢驗值＞100 MPN/g(mL)，不符合食品安全衛生管理法第17條規定。



食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，大腸桿菌於乾酪類之檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間，但不得有任何一個樣品之檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100。食藥署已經從114年11月11日起至114年12月24日止，針對法國的乾酪在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

更多三立新聞網報導

嚴重恐不孕！她鬧經痛3年腹痛難耐 一查「子宮內布滿肌腺瘤」

歐萊德上榜！「18款蘇丹紅化妝品」清單一次看

擬放寬近親禁婚至四等親 醫示警萬萬不可：「畸形兒」風險高

日本流感拉警報！醫示警「一事」是大流行前奏：出國前快打疫苗

