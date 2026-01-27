法國遇真愛，為語言遲緩兒搬回台…46歲媽選擇重來！移居金門守住異國婚：中年不求安穩、只求不後悔

人到中年，多數人追求安穩，謝靜琪卻選擇「重來」。46歲那年，她帶著年幼的兒子，與法籍丈夫謝東亮（Jeremie Nicoli）離開新北移居金門，追求理想的離島生活。 外人或以為她準備周全，事實上她僅有12萬元的租房預算，眼下無疑是一場賭注。她說︰「我沒想過經營民宿，還有自己的縫紉工作室。中年移居看似不可能，但人生永遠都不嫌晚！」

在金門中蘭村，謝靜琪夫妻倆經營的「一朵民宿」是民國元年興建的護龍2樓古厝，從露台可遠眺浯島風貌，夜裡還能看到對岸燈火。

對她來說，8年前移居金門是因為先生喜歡離島，而她，則想守住一家人留在台灣的可能，「『一朵』這個名字，取自法文île d’or，意為『金色島嶼』，『一』字，就象徵一家三口彼此依靠。」

謝靜琪年輕時從未想過嫁給外國人，遇到先生前，感情受傷累累；加上父母30歲以後才生她，很早就意識到未來的孤獨。她印象最深刻是有一次拍攝家族全家福，兄姊們身邊有孩子圍繞合照，唯獨她被攝影師要求與一張「空椅子」合照，說是「等一個人」。

她坦承，說不感傷不可能。但比起婚姻，她更渴望孩子，希望擁有一種穩定、永恆不變的關係，那才是人生的追求。

香檳區村落居民僅16人，住不慣600坪花園

後來，她透過MSN網路交友認識先生。「我去巴黎陪他工作時，看他拍孩子的運動會，不是拍定誰跑第一名，而是去拍跌倒的、受傷的和扶他起來的人；當下就覺得，這個人會是好爸爸。」

婚後兩人住在法國香檳區鄉下，房子不大，但加上花園有600坪，村子只有16人，生活安靜但也封閉。她不用外出工作，寫縫紉專欄、創作拼布，看似理想，內心卻逐漸失衡。

因為兒子3歲了不會叫爸爸媽媽，講話沒人聽得懂，醫師診斷為多語環境造成「語言混淆」，她無法忽視孩子在鄉村缺乏刺激、缺乏同伴的現實，強力說服先生「為了孩子一定要回台灣。」

▲法國鄉下的家安靜，生活步調慢。

異國婚姻的一大問題是，總有一個人要離鄉背井，重新找歸屬感。

回台後，她出資在東門捷運站附近開了「東巷子」，結合場租與才藝教室，她教縫紉，謝東亮教法文，讓先生早日融入台灣社會，兒子也跟著上課，果然兒子說話很快恢復正常。

然而4年後，先生說想回法國，甚至夢見自己死掉；那時她身邊也有人因為工作與生活不快樂而離世，她大受震撼之餘，不惜關店賠錢也決定離開台北，「我不能讓生活走到那一步。」

金門有古蹟，像法國的家

夫妻討論後，選擇金門作為折衷。「我讓步離開台北，他讓步不回法國。」丈夫喜歡有歷史感、像法國老家的地方，又能享有台灣的安全與便利，而金門恰好符合。她帶著收店退回的12萬元押金，勇闖金門租房，展開中年移居的冒險。

搬到金門第一年收入慘淡，她焦慮，卻仍堅信，學生不上門就做公益教課，累積人脈。後來一位教授夫人帶孩子來上法文課、學縫紉，建議他們可以嘗試去接社區營造的案子，果然靠著做影片、整理海廢、用拼布幫金門說故事的專長，順利拿到案子，有了像樣的收入，也因緣接手古厝，成為民宿主人。

▲在金門的古厝，謝靜琪有自己的縫紉工作室，可以做拼布。

疫情下谷底逢生，不為賺錢犧牲生活

不過，經營民宿第一年就遇上疫情，沒有客人上門。谷底苦撐時，怎料第二年情勢逆轉，因無法出國，金門大受歡迎，經營終於上軌道。

古厝共有12間房，只開放3間出租，其餘留給家人與工作室。

面對「為何不多租幾間」的疑問，謝靜琪笑說：「我們不是來當民宿老闆，是來過自己想過的生活。現在的古厝，剛好是一個可以把家庭、興趣和工作結合的地方。」

謝東亮說，他喜歡金門的慢，喜歡在院子裡養雞、種菜，與妻兒一起做社區營造，把荒地變成法式滾球場，讓金門與法國有小小連結。

從法國到台北再到金門，對於這場中年的離島冒險，謝靜琪最大的感想是：「人要隨時接受挑戰，才有活的感覺。我們可以哭泣，也可以跌倒，可是千萬不能什麼故事都沒有。」

