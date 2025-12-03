法國邀請大陸參與G7 日本籲「謹慎考量」

法國總統馬克宏，希望邀請大陸國家主席習近平，參與G7高峰會，而日本則對此表示擔憂，希望法國能「謹慎考量」。

日本產經新聞報導，法國總統馬克宏，邀請中國大陸參加明年在法國舉行的7大工業國，也就是「G7」高峰會，日本政府已經要求馬克宏「謹慎考量」。日本認為，中國大陸並未共享7大工業國關於自由、民主及法治等價值觀，對邀請中國大陸參加G7，日本感到擔憂。（葉柏毅報導）

外電先前報導，法國曾經非正式地向德國提議，邀請習近平出席峰會，德國也表示支持。報導說，由於馬克宏政府的支持率持續低迷，執政黨在下議院的席次並未過半，因此外界認為，馬克宏政府希望藉由強化與中國大陸的經濟關係及外交成果，來提升聲望。

不過日本政府內部卻擔心，中國大陸並不與G7享有共同的價值觀，如果讓習近平出席G7高峰會，將使日本更難與其他G7成員國，共享與中國有關問題的看法。有外交消息人士表示，日本正與法國保持緊密溝通，同時也表示，並法國已經充分理解日本方面的想法。

日本作為亞洲唯一的G7成員國，迄今為止，一直提出中方在印太地區的海洋擴張及經濟脅迫等問題。日本前首相石破茂，今年6月在加拿大舉行的G7高峰會上，也呼籲要以中國問題為前提，認為G7應當更積極地參與印太地區事務。