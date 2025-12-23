法國郵政銀行疑遭網路攻擊 負責國安的內政部也被駭
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國國家郵政(La Poste)及其銀行服務的網站和應用程式近日疑似遭受網路攻擊，導致郵件投遞中斷，線上支付和轉帳受影響。
根據《衛報》(The Guardian)報導，法國國家郵政22日表示，分散式阻斷服務(DDoS)攻擊導致其線上服務無法存取。該公司表示，客戶資料安全無虞，但包括包裹在內的郵件投遞速度會減慢。
法國國家郵政旗下的銀行服務機構法國郵政銀行(La Banque Postale)指出，此事件影響網路銀行和手機應用程式的存取。該公司還說，實體店的POS機和ATM機仍可正常使用銀行卡支付。
法國郵政銀行聲稱，線上支付仍然可用，但必需透過簡訊驗證。該銀行補充，目前尚無任何組織或個人聲稱對此次疑似攻擊負責。
值得注意的是，法國政府1週前也遭到網路攻擊，導致負責國家安全的內政部系統癱瘓。據法媒報導，1名22歲的嫌疑犯因涉嫌參與該事件而被拘留。
法國內政部長紐內茲(Laurent Nuñez)表示，此駭客竊取了數十份敏感文件，並獲得與警方記錄和通緝犯相關的資料存取權限。他將這此件歸咎於內政部的「疏忽」。
匿名駭客宣稱，他們透過資料外洩事件取得近7000萬筆來自多個警方檔案的機密資料記錄，並聲稱此事件影響了1640萬法國公民。他們的個人資料，被記錄在多個國家資料庫中。
