法國鈾運往俄羅斯處理 綠色和平：不違法但不道德

綠色和平組織(Greenpeace)16日表示，儘管克里姆林宮在烏克蘭發動戰爭，但法國仍把再處理鈾運往俄羅斯處理以便能夠再利用。

這個倡議環保的團體指出，在許多國家試圖針對俄羅斯政府的侵略行徑加強制裁之際，這項交易雖然合法，但「不道德」。

綠色和平組織表示，其成員15日在英吉利海峽(English Channel)港口敦克爾克(Dunkirk)，拍攝到大約10個有放射性標籤的貨櫃被裝到巴拿馬註冊的「杜丁號」(Mikhail Dudin)貨輪。

廣告 廣告

這艘貨輪經常被用來從法國運送濃縮鈾或天然鈾到俄羅斯聖彼得堡(Saint Petersburg)。但這個非營利組織(NGO)指出，15日的這批托運是3年來第一次被發現運送再處理鈾。

法國綠色和平(Greenpeace France)的核項目負責人波伊爾(Pauline Boyer)說，這並非違法，但這不道德。

她表示，法國應該終止與俄羅斯國營核子企業(Rosatom)的合約，這家國有企業已佔據烏克蘭的札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠3年。

法國國營能源巨擘─法國電力集團(EDF)在2018年和Rosatom的子公司Tenex，針對再處理鈾簽署了一項6億歐元(7億美元)的協議。這些業務並未受到國際社會對烏克蘭戰爭的制裁所影響。