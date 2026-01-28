法國鐵推特級商務車廂 拒載孩童惹議下架宣傳

法國國家鐵路公司在今（2026）年1月宣布，在高鐵的特級商務車廂上，將不接受12歲以下的兒童搭乘，讓有需要的乘客在車上辦公。不過這項政策在上週遭到一家倡議兒童權益的媒體抗議，認為這麼做是排除與歧視兒童，也引發民眾各種看法。

乘客科琳表示，「我覺得小朋友即使是搭火車，讓氣氛很歡樂，也會讓大家都很開心，幹嘛禁止他們？不，我不同意，我不以為然。」

乘客皮耶爾認為，「我認為社會有必要包容小孩。所以對的，給特定工作人士的車廂或是靜音車廂可能很不錯，但是有專門給孩子的車廂，有接納他們的設計，我認為更好。」

廣告 廣告

法鐵官方則澄清，特級商務車廂是為了商務人士而設計。官方指出，光是在2025年，就有840萬兒童搭乘火車，也有針對家庭的優惠票價，並沒有不歡迎兒童的意思。

法國鐵路公司執行長卡斯泰克斯強調，「這完全不是針對兒童，我想說的是情況完全相反，我們不但歡迎兒童，搭乘的兒童還愈來愈多。」

面對批評聲浪排山倒海而來，法鐵坦承在這次風波中的行銷做法不當，已經將相關宣傳下架。法國政府的相關部門也表示關切，已經要求和法鐵執行長當面討論。