法國閱讀之夜值得借鑑

2026年國際書展於2月3日至8日舉行，是一年一度的出版與書籍盛事。法國恰巧在兩週前舉辦第十屆的「閱讀之夜 Nuits de la lecture」，用意就在更加推廣、促進閱讀。

今年活動的主視覺海報，我非常喜歡。華燈初上之際，天空猶有殘霞，大家吹著風，騎著單車，拿著書本，去參加晚上的閱讀之夜活動。就像徐志摩先生所說，參加閱讀之夜，就是去服一帖性靈的補劑吧。

今年主題是：「都市與鄉村 villes et campagnes」。所以海報上也看得出來，兩位少年由鄉村騎往都市。那個「路邊書箱」實在太可愛了，我要是路過，一定常常去借書，也會把書捐放在那裡。

「閱讀之夜」很會選主題。例如2024年適逢巴黎奧運，當年第八屆的閱讀之夜，主題就是「身體 le corps」。與追求發揮身體運動力量極致的奧運，相互搭配造勢，十分成功。

今年閱讀之夜的成果，也統計出來了：在全法國，含法國的海外省、海外領地，以及三十餘個參加這項活動的國家，總共有4500個地點，舉辦約8500個與閱讀有關的活動。

法國人相當喜歡讀書，在地鐵、咖啡館、公園、河堤等，坐下來的人們，幾乎人手一書，享受閱讀的樂趣。不過近年來，由於手機網路的發展，他們也發現，人們的閱讀量大受影響。所以法國也感到，有大力推廣閱讀的必要。其實法國在二次大戰甫一結束，國家百廢待舉之際，就以1946年10月11日法律，創設「國立書籍中心」了。被戰火耽誤文化涵養的少年，還有青壯年，都需要補強閱讀，此所以國立書本中心成立的最初背景想法。

國立書籍中心在最近幾年，每兩年做一次調查，探悉法國人民的閱讀書本量，以及閱讀習慣。最近一次是2025年4月做成，上一次是2023年。調查發現，法國人讀書的數量，的確下降了。

2023年時，每人每年平均讀書的本數，22本；2025年，讀18本，書本數包括紙本與電子。2023年時11％說完全沒讀任何書籍；2025年13％。2023年時69％ 說至少一年讀5本書以上；2025年63％。有趣的是，25-34歲是閱讀量最大的群體，平均每人每年讀27本；這數量真驚人，幾乎每個月讀兩本書以上，不愧是文化大國。35-49歲族群次之，讀17本。

推動閱讀是非常重要的工作。即使是法國，也得官方投入更多的努力，來推動閱讀。當然也不只是閱讀，整個書本、出版的文化產業鏈，是要共同努力的。（作者為東吳大學法律系講師）