法國雷諾特廚藝學院最佳MOF大師授課 啟發弘光科大學生創新技法

雷諾特廚藝學院曾獲「法國最佳工匠MOF」講師 Pierre-Henri Roullard示範甜點製作。





弘光科技大學邀請法國雷諾特廚藝學院到校辦說明會暨示範課程，讓國際餐旅學院學生了解前往學院海外實習與國際交流機會，並由2023年獲法國總統授予「法國最佳工匠MOF」殊榮的明星講師 Pierre-Henri Roullard（皮耶．亨利 胡拉），示範巧克力香草爆米花塔、黑森林蛋糕。學生說，大師運用創新技法將日常零嘴爆米花升級為高級甜點，令人驚艷，也獲得許多啟發。



曾獲「法國最佳工匠MOF」講師 Pierre-Henri Roullard示範的甜點巧克力香草爆米花塔、黑森林蛋糕。

說明會由弘光科大國際處與國際餐旅學院共同主辦。國際餐旅學院院長陳玉舜表示，雷諾特廚藝學院於1971年在法國巴黎創立，學院孕育出許多法國頂級廚藝大師，也是法國最佳工匠獎 MOF (Meilleur Ouvier de France）的搖籃，透過說明會讓學生們了解雷諾特學院的教學理念、專業課程及海外實習與國際交流機會，有助於增進國際廚藝專業。



弘光科大學生仔細聆聽法國雷諾特廚藝學院大師授課。

示範課程由雷諾特廚藝學院明星講師 Pierre-Henri Roullard示範兩道甜點，他在2023年獲法國總統馬克宏親自授予「法國最佳工匠MOF」殊榮，2024年青年甜點世界盃也以法國隊隊長身分帶領團隊獲得冠軍，擅長將法式甜點與現代設計元素結合，創造出既具視覺衝擊又富有層次感的作品。



雷諾特廚藝學院講師 Pierre-Henri Roullard和上示範課程弘光科大學生合影。

課程在今年甫改造完成的烘焙菁英人才訓練基地進行，Roullard 詳細說明材料選用、製作流程、烘焙技巧與裝飾手法，毫不藏私分享法式甜點的設計理念、創意靈感及他研發的多元精緻創新技法。

學生們近距離觀摩，體驗頂級烘焙技術，學習如何將傳統經典與創新概念結合，提升甜點的外觀美感與口味層次。大二張同學說，看到大師運用創新技法，將日常零嘴爆米花升級為高級甜點的整個過程，感到非常驚艷；另一名林同學說，之前看過很多法式甜點網路教學影片，這次Roullard老師的示範各種不同新穎技法，啟發她思考各種創新改造經典甜點製作方法的可行性。

