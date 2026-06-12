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法國一名39歲前保鑣因長期對伴侶下藥、性侵並拍攝影片，於週五遭法院判處15年有期徒刑。調查發現，他曾向法國惡名昭彰的下藥性侵犯 Dominique Pelicot 拜師求教，行徑令人髮指。

這起震驚法國的案件在里昂法院宣判。這名39歲的前保鑣被控在2015年至2023年期間，長期對其40歲的店主伴侶下藥並實施性侵，甚至將過程拍攝成影片。法院認定他所有罪名成立，判處15年監禁，並剝奪他對兩人所生兒子的親權。法官 Dominique Thevenet 指出，被告影片中展現的言語暴力與「變態特質」令人深感不安。

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檢警調查發現，這起案件與法國近年最駭人聽聞的「Pelicot 案」息息相關。主嫌 Dominique Pelicot 因長期下藥迷昏妻子 Gisele 並招募數十名陌生人對其性侵，已於2024年被判處20年徒刑。警方在調查 Dominique Pelicot 的手機時，意外發現本案被告曾與其在網路上密切交流，Dominique Pelicot 甚至扮演「導師」角色傳授下藥性侵的經驗，而被告則卑劣地回應「我字字句句照辦」。

受害者在得知判決後與父親相擁而泣，其律師 Julia Studient 向法新社（AFP）表示，這對受害女性而言，終於能翻開人生的新篇章。被告則在法庭上流淚道歉，坦承自己「摧毀了一切」。

原文出處：法國「下藥性侵魔」學徒 迷姦伴侶拍片遭判刑15年

本文由AI協作，經編輯審核後發布