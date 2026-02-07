法國、加拿大於格陵蘭開設領事館 以行動支持北約盟國丹麥

法國與加拿大於格陵蘭首都努克設立領事館，此舉被視為對北約盟國丹麥的支持，以回應美國總統川普（Donald John Trump）再次提出併吞這片北極領土的要求。兩國外交機構於週五同日開館，在西方國家關係因川普的領土要求而緊張之際，展現出歐洲國家間的團結。

加拿大在格陵蘭設立領事館。（圖／美聯社）

法國駐丹麥大使克里斯托夫·帕里索（Christophe Parisot）在努克向媒體表示，「這不僅是象徵性的，更是非常具體的行動」，強調此舉展現了三個歐洲國家間的合作與聯盟關係。法國駐努克總領事普瓦里耶（Jean-Noel Poirier）則澄清，他的任命並非針對美國政府的「信號」，而是向格陵蘭和丹麥傳達友誼的訊息。

普瓦里耶在記者會上說：「這也是一個團結的問題。就像當你需要朋友時，你回頭看誰在那裡。而我們作為法國人在這裡。這不是對抗，而是合作。」此番言論被解讀為對川普近期要求併吞格陵蘭以確保美國安全的間接回應。

新任法國駐 格陵蘭 努克總領事 普瓦里耶向媒體發表演說。（圖／路透）

加拿大全球事務部在社群平台X上發文指出：「加拿大和格陵蘭共享世界上最長的海上邊界，以及數世紀以來的北極連結。加拿大在格陵蘭努克的新領事館將使我們更加緊密，強化加拿大與格陵蘭及丹麥王國的夥伴關係。」加拿大外交部長阿南德（Anita Anand）和總督西蒙（Mary Simon）出席了當地時間週五在努克舉行的加拿大領事館正式開館儀式。

兩國設立外交據點的計畫早在川普提出最新要求之前便已啟動。加拿大於2024年12月首次宣布計劃在格陵蘭開設領事館，作為其北極外交政策的一部分；而法國領事館則是由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於去年6月宣布設立。

近期川普對這片丹麥管轄的廣大自治北極領土提出的併吞要求，已威脅到西方團結，並可能分裂北約軍事聯盟。川普咄咄逼人的言論升級，促使歐洲國家派遣額外軍隊前往該島，與丹麥一同參與軍事演習。

在川普威脅對支持格陵蘭的歐洲國家徵收關稅後，他最終在與北約秘書長呂特（Mark Rutte）達成「框架」協議後退讓。這一系列外交動作顯示出北極地區日益增長的地緣政治重要性，以及歐洲國家在面對美國壓力時展現的團結立場。

