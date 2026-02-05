法國：打擊伊斯蘭國仍是「絕對優先事項」

法國外交部長巴霍(Jean-Noël Barrot)今天(5日)在大馬士革與敘利亞外長會晤後表示，持續打擊伊斯蘭國(IS)絕對是法國的「優先事項」。

巴霍此行是法國重新評估打擊聖戰士策略的區域訪問首站。由於在大馬士革施壓下，原本負責看管被拘留伊斯蘭國武裝分子的敘利亞庫德族盟友被迫解散，巴黎正重新檢視相關因應方式。

根據法國外交部說法，巴霍將於今天下午轉往伊拉克，並於6日前往黎巴嫩。

在敘利亞首都大馬士革，巴霍與敘利亞外長夏伊巴尼(Asaad al-Shaibani)會談，雙方討論在庫德族部隊自敘利亞北部多個地區撤離後，如何防止伊斯蘭國武裝勢力死灰復燃。

廣告 廣告

巴霍表示，法國10年來在伊拉克及敘利亞，持續且毫不留情地打擊『達伊沙』(Daesh)恐怖分子。他說：「我此行來到敘利亞，正是要再次重申，這是法國的絕對優先事項。」

過去，由庫德族主導的「敘利亞民主力量」(SDF)一直是西方反聖戰聯盟在當地的主要合作夥伴，但在大馬士革的軍事壓力下，該組織將被整合進敘利亞政府軍。

一名法國外交消息人士向法新社表示，這趟訪問源於「兩場危機的交會」：一是近日在敘利亞東北部爆發、敘利亞政府與庫德族主導的敘利亞民主力量之間的衝突；另一則是美國與伊朗之間隨時可能升高的軍事緊張局勢。

該名消息人士指出，西方國家如今必須與敘利亞政府合作，以遏止伊斯蘭國勢力，但「彼此之間並沒有共同建立的歷史、反射性合作模式，或同樣程度的信任」，暗指敘利亞總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)過去曾有聖戰背景。

夏拉於2024年12月推翻前總統阿塞德(Bashar al-Assad)後上台，目前正試圖在全國各地，包括庫德族控制區，確立其統治權。

巴霍此行的其他議題，還包括如何將敘利亞境內眾多少數族群納入新的政治架構。

法國長期自我定位為庫德族權益的倡議者，並將敦促大馬士革遵守上週宣布的一項協議，該協議旨在將庫德族的制度與武裝力量整合進敘利亞國家體系。

這項協議也粉碎了庫德族保留其在敘利亞北部與東北部、於2011年至2024年內戰期間所建立的自治區域的希望。(編輯：楊翎)