法國「死亡醫生」因毒害病人被判處無期徒刑

弗雷德里克·佩奇耶 [ARNAUD FINISTRE/AFP]

法國一家法院判處一名已離職的麻醉師無期徒刑，此前裁定他故意毒害 30 名患者，其中 12 例致死 。

法院上週在東部城市貝桑松（Besançon）結束了為期四個月的審判，對 53 歲的弗雷德里克·佩奇耶（Frédéric Péchier）做出判決 。

在這起法國史上最大的醫療事故案件之一中，檢察官發現佩奇耶將氯化鉀或腎上腺素等化學物質加入患者的輸液袋中 。

最小的受害者是一名四歲兒童，該兒童在 2016 年的一次常規扁桃體手術中倖存於兩次心臟驟停。最年長的受害者為 89 歲 。

「你是『死亡醫生』，是投毒者，是殺人犯。你讓所有醫生蒙羞，」檢察官說道。「你把這家診所變成了墓地。」

佩奇耶添加的化學物質會引發患者心臟驟停或出血，需要在手術室進行緊急干預 。

實施麻醉的是佩奇耶，他隨後會偽裝成患者的救星 。

但在他無法干預或干預太晚的 12 起案件中，患者最終死亡 。

檢方認為，佩奇耶此舉是為了詆毀與他有過節的同事麻醉師 。

在大多數手術中，他並非主麻醉師。據稱他會提早到達診所，在輸液袋上動手腳 。

當情況出錯時，他便能介入，指出問題所在並下令使用解毒劑 。

八年前，當局懷疑他在 2008 年至 2017 年間於貝桑松的兩家診所毒害患者時，首次對佩奇耶展開調查 。

2017 年，當局發現一名因背部疾病接受手術的婦女在心臟病發作後，其輸液袋中含有一定量的氯化鉀，隨即發出警報 。

調查人員發現貝桑松的聖文森特（Saint-Vincent）私立診所陷入一種「嚴重不良事件」的模式。雖然全國麻醉下致命心臟病發作的平均比例為十萬分之一，但在該診所，這一比例超過了十萬分之六 。

此外，在全國範圍內的大多數病例中，心臟病發作後來都有解釋，但在聖文森特診所，這些事件卻是個謎 。

他們還發現，當佩奇耶短暫離開去另一家診所工作時，「嚴重不良事件」模式就停止了，而那家診所也開始出現類似病例。接著，當他回到聖文森特診所時，緊急情況又重現。當他於 2017 年最終被禁止執業時，這些異常情況便停止了 。

佩奇耶已知的首位受害者是 36 歲的桑德拉·西馬爾（Sandra Simard），她在脊柱手術中突然心臟驟停 。

幸虧佩奇耶的介入，她活了下來，儘管她曾陷入昏迷 。

對她的輸液袋進行的測試顯示，鉀濃度是預期劑量的 100 倍，當局隨即向當地檢察官發出警報 。

在為期 15 週的審判中，佩奇耶有時承認部分患病或死亡的病人可能是因為中毒，但他否認有任何不當行為 。

「我以前說過，現在再說一次：我不是投毒者……我一直堅守希波克拉底誓言（Hippocratic oath），」他說 。

佩奇耶現在將至少在獄中度過 22 年，因為他在整個審判期間都是自由之身 。

佩奇耶否認指控，其律師辯稱，沒有確鑿證據將他與罪行聯繫起來。但他在審判中提供了不同的證詞，後來承認診所裡似乎確實有個投毒者，但不是他 。

一位法庭心理學家將父母皆為醫務人員的佩奇耶描述為擁有雙重人格的人——一種「傑基爾博士與海德先生」（Dr. Jekyll and Mr. Hyde）式的人格——一面受人尊敬，另一面卻能造成極大傷害。在 2014 年和 2021 年，他曾兩度企圖自殺 。

佩奇耶是三個孩子的父親，離異，他在宣判前告訴法庭，他唯一的關切是保護他的家人 。

當法官宣佈判決時，他的孩子們哭了，但他卻無動於衷 。

「這是一場噩夢的結束，」倖存者之一桑德拉·西馬爾說 。

另一位倖存的患者讓-克勞德·甘東（Jean-Claude Gandon）說：「我們現在可以過一個輕鬆點的聖誕節了。」