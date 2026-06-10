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法國近日發生一起11歲少女遭殺害的慘劇，由於嫌犯曾有性侵前科卻未受嚴密監控，引發社會對司法體系的強烈質疑。總統馬克宏對此表示，國家體制的信任度正遭受考驗，並呼籲大眾保持冷靜，不應以憤怒回應悲劇。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於週三（27日）的內閣會議中指出，司法機關對一名涉及11歲少女命案嫌犯的處理方式，已引發嚴重的政治危機。他強調，目前「國家體制的信任度正處於關鍵時刻」，若處理不當，恐將動搖民眾對政府與司法體系的信心。

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根據政府發言人 Maud Bregeon 轉述，這起命案之所以引發軒然大波，是因為該案的主要嫌犯過去曾被指控性侵兒童，卻在司法體系的監管下再次犯案，引發法國社會對司法漏洞的強烈抨擊。馬克宏在會議中呼籲各界保持冷靜，並表示：「我們不應該用叫囂來回應一場悲劇。」

這起事件不僅是一樁刑事案件，更演變成對法國司法制度的集體檢討。馬克宏試圖在平息民怨與維護體制尊嚴之間取得平衡，避免社會情緒進一步撕裂。目前法國政府正承受巨大壓力，必須針對司法監管流程提出具體改革，以回應民眾對公共安全的深切憂慮。

原文出處：法國11歲少女命案引發政治危機 馬克宏憂國家體制信任受損

本文由AI協作，經編輯審核後發布