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法國一名11歲少女Lyhanna慘遭殺害，引發全國性抗議。由於嫌犯早有性侵前科，卻因司法體系人力不足未被及時調查，導致悲劇發生。司法部長坦承國家失職，馬克宏政府正面臨嚴峻的政治危機與改革壓力。

法國南部熱爾省（Gers）近期發生一起震驚全國的命案，11歲少女Lyhanna在5月底放學後失蹤，隨後證實遭到殺害。隨著調查展開，法國司法體系的嚴重疏漏也隨之曝光。檢方透露，涉案嫌犯早在去年8月就曾被舉報涉嫌性侵未成年人，但檢察官辦公室因人力極度匱乏，直到Lyhanna遇害前，都未曾對該名嫌犯進行訊問。

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這起事件引發法國社會強烈憤慨，數萬名群眾走上街頭抗議，高喊「保護我們的孩子」。抗議者與婦女團體痛批，總統馬克宏（Emmanuel Macron）領導的政府未能提供足夠資源保護兒童。事實上，當地議員早在去年就曾致函司法部，警告檢察機關人力短缺已讓民眾產生被政府遺棄的挫折感，如今預言不幸成真。

面對排山倒海的壓力，司法部長 Gerald Darmanin 坦承這是國家的「慘痛失敗」，但他拒絕辭職下台。總理 Sebastien Lecornu 則召開危機會議，要求加強兒童保護法案、加重連續性侵犯刑責，並改善受害者資訊通報機制。司法部更下令要求全法檢察官在一個月內，清查約7萬件尚未處理完畢的未成年受害案件。

然而，法律界對此並不樂觀。基層司法人員指出，法國法院長期預算不足，資源多被挪往打擊毒品與家暴，導致兒童性侵案件被邊緣化。去年法國警方紀錄的未成年受害人超過7.5萬名，民間團體更估計每年有16萬名兒童受害。律師質疑，若不從根本增加司法資源，僅靠短期清查只是治標不治本，難以阻止下一次悲劇發生。

原文出處：法國11歲少女慘遭殺害引爆民憤 司法體系失能重創馬克宏政府

本文由AI協作，經編輯審核後發布