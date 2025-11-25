法國2027大選恐變天？極右翼來勢洶洶 30歲年輕領袖巴德拉領跑民調

「極右派」立場的國民聯盟（RN）新任主席喬丹．巴德拉（Jordan Bardella）。 圖：翻攝自Ｘ／@CapsuleInstant

[Newtalk新聞] 《路透社》引述法國民調機構 Odoxa 最新民調報導，30 歲的「極右派」領袖喬丹．巴德拉（Jordan Bardella）可能將從 2027 年法國總統選舉中勝出，無論對手是誰。

Odoxa 在 11 月 19 日和 20 日對 1000 人進行了調查，結果顯示，若本周舉行總統大選，巴德拉在首輪投票中可望取得 35%～36% 的支持率，並在進入第二輪有望擊敗所有主要對手。報告同時提醒，雖然這位國民聯盟（RN）新任主席目前為熱門人選，但在選舉前幾個月領先，並不保證能贏得最終勝利。

巴德拉的崛起，也讓他超越了導師（Marine Le Pen）的影響力。現年 57 歲的勒龐因三月法院裁定挪用公款罪名成立，被禁止參選公職五年，目前已提出上訴。若禁令維持，她在黨內的角色可能被視為自然繼任者，巴爾德拉則有望成為新一代領袖。

這一份民調除了巴德拉外，同時還與「極左派」領袖讓-呂克．梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）、溫和左派拉斐爾．格呂克斯曼（Raphaël Glucksmann），及中間派前總理加布里埃爾．阿塔爾（Gabriel Attal）與愛德華．菲利普（Edouard Philippe）對比。結果顯示，巴德拉在第二輪投票中以 74% 戰勝梅朗雄，並以 53% 勝過菲利普，民調誤差為 2.5 個百分點。

然而，本月初另一項民調曾顯示，他在決選中僅以微弱差距敗給菲利普。

現任法國總統馬克宏因在 2024 年中決定提前大選，導致國會現今懸峙，無法組成有效多數聯盟，不僅其支持率下滑，進而影響繼任者的表現。而巴爾德拉的快速崛起和民調領先，也反映出法國選民對政治新人的期待與變化。

