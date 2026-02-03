法國24歲男子將一戰砲彈塞肛門！醫院急通報拆彈小組解危

法國圖盧茲大學附設的朗格伊醫院。（圖／達志／美聯社）

法國1名24歲男子於1月31日深夜至2月1日凌晨，前往圖盧茲（Toulouse）大學附設的朗格伊醫院（Hôpital de Rangueil）急診室求診，原因是其肛門內插入了1枚可追溯至1918年第一次世界大戰時期的砲彈，消防人員與拆彈專家隨後被緊急召往現場。

綜合法媒報導，這起相當離奇的行動發生在1月31日夜間至2月1日凌晨，地點位於圖盧茲朗格伊大學醫院中心（CHU de Rangueil à Toulouse）。

當晚，1名24歲男子在被送往外科部門進行取出手術前，先抵達急診室。其就診原因為肛門內插入異物。男子抱怨疼痛，但未進一步說明細節。醫護人員表示，他們過去也曾處理因某些性行為導致受傷的患者，對類似情況並不陌生。

於是醫療團隊決定為其進行手術，然而隨後卻在過程中震驚地發現，患者肛門內竟插著1枚可追溯至1918年一戰時期的砲彈。該物體長16公分、直徑4公分。

院方隨即設立安全警戒範圍，並緊急通知拆彈專家，擔心該裝置可能具有爆炸風險。凌晨將近3點時，7名消防員也趕赴現場，支援由醫院通報而到場的拆彈小組。

所幸警方與拆彈小組最終成功解除砲彈，該物體經確認並未構成實際威脅。對此，圖盧茲大學醫院中心在受訪時表示，不願對「當晚發生的事件」發表評論。

