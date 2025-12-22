法國26歲男持刀暴衝！市中心連續傷人 遭警當場擊斃

（記者許皓庭／綜合報導）法國科西嘉島首府阿雅克肖（Ajaccio）20 日發生傷害事件。一名 26 歲男子持刀在市中心連續闖入兩間酒吧傷人，甚至在警方到場後持利刃衝向員警。儘管警方一度使用電擊槍試圖制伏，但因嫌犯持續展現攻擊意圖，最終遭員警開槍擊斃。目前法方已排除恐怖攻擊可能，正針對嫌犯身分與開槍過程展開進一步釐清。

事發當天中午，該名男子騎乘滑板車現身於繁華的拿破崙大道（Cours Napoléon）。根據綜合法媒報導，嫌犯先後進入兩間酒吧引發爭執並亮刀傷人，現場一度陷入混亂。警方接獲通報後火速抵達，嘗試以非致命性的電擊槍壓制嫌犯，然而並未發揮效用。隨後，嫌犯情緒激動拒絕服從警令，甚至對警察投擲滑板車並揮刀衝鋒，迫使另一名員警為救援同事而果斷開槍。

初步調查顯示，該名 26 歲嫌犯為塞內加爾籍，持有比利時身分文件及法國學生簽證。值得注意的是，該名男子今年 1 月就曾因持刀恐嚇他人，在巴黎近郊被捕。然而，當時醫師認定其精神狀況不穩定，不適合接受司法拘留，因此建議對其進行強制住院治療。

當地檢察官塞普特（Nicolas Septe）說明，現已啟動加重企圖殺人罪調查，並將對嫌犯遺體進行解剖，以確認其案發時是否受毒品或酒精影響。此外，針對開槍員警的「加重故意殺人罪」調查亦同步進行，檢方強調這是釐清正當防衛程序的標準作業流程。法國內政部長努涅茲（Laurent Nuñez）已對阿雅克肖警方的果斷行動表示肯定，認為此舉成功防止了更多人受害，並已下令強化當地街道巡邏。

