法國BBC不存在 她批：謠言一次次從小草帳號出發 柯文哲的草原充滿資訊戰毒藤！

副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。 圖：外交部 / 提供

[Newtalk新聞] 蕭美琴副總統7日於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」在歐洲議會舉行的年度峰會發表演說，是第一位在歐洲議會發表演說的台灣副總統，為重大的外交突破，但網路上卻謠言四起，聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，隨即遭到打臉，造謠帳號也被起底。對此，政治評論員吳靜怡今（10）日直言，法國BBC不存在，80億也不存在，民眾黨前主席柯文哲要不要先管好小草？「柯文哲的草原充滿了資訊戰的毒藤！」

一名帳號「caffrey802」網友在社群造謠「台灣捐80億歐元換副總統上台演講」，身分遭網紅「四叉貓」劉宇起底。「caffrey802」此篇發文已經刪除，但9日晚間發文嗆聲「好啦青鳥們乖啦，等我回台灣，開直播一次講清楚啦。」

吳靜怡發文提及， 「Caffrey」 在社群寫「法國bbc」報導，台灣捐了80億歐元，讓副總統上去噴20分鐘口水，還說這些錢拿來建設台灣不知道有多好，一貼文，網路留言罵聲四起，但更多人沒看清楚，也沒查證，就順手轉貼、附上「唉，真丟臉、大外宣」等的註解，據追查紀錄，這波攻擊從 8 日晚間開始，由統媒與特定學者鋪陳：「蕭美琴演講只是租場地大內宣」。

吳靜怡說，隔天，帳號 Caffrey 接棒造謠，虛構「法國BBC」報導；臉書上頭戴綠色青蛙的高鈞鈞甚至拍影片寫「蕭美琴高調炫耀，結果慘翻車，花台灣人的錢搞大內宣」；藥師林士峰臉書再加上「民進黨資助極右派種族主義組織IPAC」的說法質疑「台灣民主基金會資金來源」；不知名粉專「聚傳媒J-Media」更直接下標「真相竟是自己出錢租場地？」。

「值得注意的是，這些說法的原始素材，並非出自台灣！」，吳靜怡直言，他們共同以「金錢換外交」、「假國際榮耀」為論述主軸，目的在於貶低 IPAC 的國際公信力、削弱蕭美琴訪歐的外交象徵意義。德國極左翼媒體 《年青世界報》（Junge Welt）於 2021 年刊出一篇文章，指出 IPAC 的資金來源中提到台灣民主基金會，沒想到幾年後，這段「資助說」被部分中國或親中評論者改寫為「台灣是金主、操控反中組織」的敘事，進而在社群中以「蕭美琴花錢買演講、80 億歐元」的假新聞形式出現。

「當謠言一次次從『小草』帳號出發，側翼串聯成攻擊民主的輿論矩陣時」，吳靜怡喊話，柯文哲要不要想一想，正好都是支持你的小草、側翼？「柯文哲的草原充滿了資訊戰的毒藤！」，更特別的是社群「兩岸頭條」還不斷轉發。

吳靜怡直言，柯文哲若還要談治國，應先管好這些以「草」自居、卻實際在播種假訊息的網路側翼，「放任謠言滋長、縱容假新聞攻擊民主的政治領袖，最終也只會被這些雜草反噬」。

