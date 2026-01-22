法國Picot嬰兒奶粉爆毒素污染！台灣知名品牌受累急下架 食藥署籲停止食用

新安琪兒啟動自主回收，因奶粉原料供應商與Lactalis相同，29928罐受影響奶粉批號為8000003215，民眾應停止餵哺並辦理退款。 圖：Gemini AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 家長們快檢查家中奶粉罐！法國奶粉巨頭「拉克塔利斯」旗下的 Picot 驚爆原料受毒素汙染，正緊急在全球展開大規模收回行動，雖然法國方面公告回收的6批Picot奶粉並未流入台灣市場，國內知名品牌新安琪兒因其產品原料供應商與國際乳品龍頭Lactalis相同，已針對旗下29928罐受影響奶粉啟動自主回收程序。民眾若發現家中奶粉批號為8000003215，應立刻停止餵哺，並向原購買處辦理退款或換貨事宜。

全球乳業龍頭—拉克塔利斯(Lactalis)旗下的營養健康部門(LNS)在最新檢測中發現，生產過程中使用的關鍵原料疑似遭毒素滲透，因此決定對 18 個國家進行預防性下架，該集團發言人也親自證實，受波及範圍確實涵蓋台、中、澳、墨等國。

這次食安危機的罪魁禍首指向一種由外部供應商提供的營養素，名為「Omega 6 ARA」(花生四烯酸)。這項添加物被驗出含有「仙人掌桿菌毒素」，如果不小心讓嬰幼兒喝下肚，很可能導致小寶寶出現強烈的嘔吐感或嚴重拉肚子。為了保險起見，業者已針對連鎖藥局及賣場通路販售的 6 批特定奶粉啟動回收。

這場橫跨五大洲的危機，影響區域除了法國本土與台灣，還包含希臘、西班牙、智利、秘魯等國。拉克塔利斯集團說明，雖然受汙染的僅限於 6 個特定生產序號，其餘奶粉都通過安全檢驗，但考慮到喝奶粉的是抵抗力較弱的嬰幼兒，各國官方都已拉高警戒。

食藥署此事表示，台灣對於進口嬰幼兒奶粉設有嚴格的查驗登記機制，經查證確認，法方公告的問題批號確實沒有進入台方市場。然而，國內業者端強實業於昨晚主動向官方通報，旗下的新安琪兒安哺嬰兒奶粉(酸化新配方)，由於與法國Picot品牌共享同一原料來源，為了確保萬無一失，即便目前尚未證實污染，仍決定先行將相關產品從全台通路撤下。

食藥署指出，這次受牽連的貨品共有2批，幸好其中1批仍在海運階段，尚未抵台。至於已在國內流通的產品為900公克裝、每箱12罐規格，合計共有29928罐需全數回收。食藥署強調這屬於業者的主動預防性作為，並承諾會持續追蹤全球食安預警資訊，同時提醒消費者若手邊有相關品項，請務必暫停使用並盡速聯繫業者處理。

食藥署透過官網聲明表示，新安琪兒撤櫃是為了確保孩童安全，因終端產品無法完全排除使用受污原料的風險。業者在第一時間進行自主申報，採取預防性措施防止仙人掌桿菌毒素對健康的影響。新安琪兒昨日也在網站刊登公告，強調除了特定受影響品項外，其他在台銷售的嬰幼兒產品符合安全規範，請家長不必過度恐慌。公告指出，本次回收的奶粉為效期至2027年11月16日、批號為8000003215，呼籲民眾檢視罐底資訊。

回收產品資訊一次看：

1. 品名：新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方

2. 批號：8000003215

3. 規格：900公克x12

4. 製造日期：2024/11/13

5. 有效日期：2027/11/16

6. 製造廠商：CELIA LAITERIE DE CRAON

7. 供應廠商：LACTALIS INTERNATIONAL

8. 產地：法國

