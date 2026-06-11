法外情！苦命女獨養重病母、身障兄 自請查封機車！新北分署准分期繳罰鍰

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【記者張欽／台北報導】新北市一名近40歲的陳姓女子因騎機車超速又多次違停，還未繳停車費、燃料稅等，共計積欠罰鍰22件、1萬3千餘元，遭新北市交通事件裁決處移送行政執行署新北分署後，陳女主動到分署向書記官說明，自己月薪不高，還要照顧重病母親，胞兄又因身心障礙安置在養護中心，全家都靠她1人支撐，願將機車查封請求分期繳款，新北分署法外開恩，同意她分期，每期繳納1千元直到繳清為止。

新北分署指出，陳姓女子之前騎機車2度超速，又多次違規停車、未繳納停車費等交通違規，經新北市交通事件裁決處裁處16筆罰鍰共1.2萬餘元，另因欠繳機車停車費5筆350元、滯納燃料稅1筆450元，自2024年起陸續移送新北分署執行，共計移送22件，應納金額1萬3000餘元，新北分署扣押陳女銀行存款及薪資均無著落。

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直到今(2026)年5月26日，陳女親自到新北分署向書記官說明案情，她告訴書記官說，剛找到長照工作，薪資不高，且她是家中唯一的經濟支柱，需要照顧中度身心障礙及重病就醫中的母親，每月要支出龐大醫療費及照護用耗材費，已喘不過氣，還有患有中度身心障礙胞兄，目前安置在養護中心，其費用負擔更是雪上加霜，但願意配合將其名下機車交給新北分署查封，並申請分期繳納。

新北分署考量陳女經濟困境，全盤了解後，特別法外開恩，採取寬緩執行措施，同意陳女辦理分期繳納，每期繳納1千元，直到繳清所有罰鍰。

新北分署呼籲，民眾應依規定繳納停車費，並遵守交通安全規則，以免遭受裁罰，萬一被移送執行，也應跟陳女一樣勇於面對，主動說明自身處境以適當方式繳清欠款，或辦理

分期繳納，以免遭受強制執行。

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