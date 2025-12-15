法媒：中國威脅日增 台灣多管齊下因應風險

（中央社記者曾依璇巴黎15日專電）法國新聞台（franceinfo）報導，「欲求和平，必先備戰」這句格言似乎概括了台灣面對中國侵略威脅的戰略，促使總統賴清德上月底宣布提出新台幣1.25兆元的追加國防預算，目標是在2027年之前「有效嚇阻中國威脅」。

報導提到，2027年的說法並非空穴來風，波爾多蒙田大學（Université Bordeaux Montaigne）研究員關亞卓（Alexandre Gandil）解釋，美國中央情報局（CIA）曾評估，中國國家主席習近平可能指示將領於2027年之前為犯台做好準備，這一年既是中國人民解放軍建軍100週年，也是中國共產黨第21次全國代表大會召開時間點，「習近平很有可能尋求連續第4個任期」。

中國近年持續對台施壓，在台灣周圍舉行海空演習的次數愈來愈多，共機擾台數量甚至曾達24小時內逾50架次。路透社上月也揭露，共軍舉行了涉及民船的登陸演習。

法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）說，這些行動讓習近平政權展現其軍力「有能力包圍台灣或製造禁航區」，至於是為了進攻做準備還是為了嚇阻台灣宣布獨立，「兩者並不互斥」。

朱利安說：「中國想瓦解台灣抵抗的意志，削弱美日對台北的支持，展現中國有能力取勝；但這些演習也讓海空軍在各種可能情境下訓練磨合，全面提升作戰能力。」

有些人擔心，美國總統川普在援助烏克蘭議題上有所遲疑，也會不樂意支持台灣。但中國犯台將對仰賴台灣半導體產業的全球經濟造成嚴重衝擊；朱利安還指出：「台灣也是一道屏障，將中國限制在狹小的海上空間⋯若北京控制台灣，美國就無法再隨意來去，包括前往南韓和日本的基地。」

關亞卓說，中國還有其他劇本以達到實質控制台灣，中國已在推行「統一戰線政策」，目的是「找出對中國論述不反感、支持統一且能在台灣充當中繼角色的人」。

他提到，另一種可能選項是實施封鎖或隔離，例如藉著長期軍事演習來封鎖海空通道，台灣在與世界隔絕、情勢動盪的情況下，可能被迫與中國談判。

報導指出，民主進步黨政府認為軍事行動的威脅可信，因此近年延長義務役期至一年，並提高國防預算、發展無人機產業，賴總統提出1.25兆元追加預算，應該也將用於加速部署飛彈防禦系統「台灣之盾」（T-Dome）。

關亞卓說，台灣的戰略核心概念是不對稱作戰，目標是嚇阻中國發動侵略，並具備抵禦能力；這種抵抗不只限於軍事層面，政府及民間團體都希望提高全民意識，培訓平民應對遭受攻擊的情境。

關亞卓表示，10年前，中國侵略的風險還只是台灣人民「極為遙遠的擔憂」，「如果說北京施加的壓力在日常生活中還不太明顯」，在民眾心裡，中國威脅卻已愈來愈清晰，甚至出現封鎖時備用的「避難包」生意。

朱利安說：「在遭入侵的情況下，很難判斷人民的抵抗意志和決心。但烏克蘭居民高度動員阻止俄羅斯軍隊推進到基輔的例子，給了台灣人很大的啟發。」（編輯：陳慧萍）1141215