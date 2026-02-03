法媒：美國破冰船數不如中俄 插足北極須靠芬蘭補短

（中央社記者曾依璇巴黎3日專電）美國總統川普執意取得格陵蘭島控制權，但法國媒體指出，美國缺乏極地船隊，為了在北極地區趕上俄羅斯與中國，必須仰賴芬蘭打造的破冰船，否則根本無法從海上靠近格陵蘭。

法國快訊週刊（l’Express）報導，北極海域具有戰略價值，又蘊含礦產和漁業資源，中國也覬覦這片地區，但這裡的海水每年從10月冰封到4月，這段時間只能用破冰船來確保海上實質活動。

然而，美國目前僅有3艘這類破冰船，其中一艘還被派去南極執行科學任務；且這3艘船之中，一艘接近船齡上限，一艘分別於2020年和2024年發生兩次嚴重火災，一艘被專家評估為不符海岸防衛需求。

相較之下，俄羅斯有42艘破冰船，其中8艘採用核動力；加拿大有12艘；芬蘭有7艘；中國有5艘，但很快會再增加。美國只有3艘，相形見絀。

根據2018年「中國的北極政策」白皮書，中國規劃於北極地區加強存在。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）也宣布啟動重大破冰船計畫，預計2030年完成。

報導提到，中國的海上實力日益增長，去年夏天有多艘中國科學考察船在阿拉斯加州外海和美國領海被發現，對華府來說是一種挑釁。

去年冰蓋面積最小的時候，一艘貨櫃船沿著俄羅斯海岸取道極地，只花20天就從中國抵達英國；若走蘇伊士運河（Suez Canal），則要耗費40天。過去12個月只有90艘船走這條極地路線，但這對俄羅斯來說極具商業潛力，俄國在這片沿海地區也已興建許多港口和物流基礎設施。

芬蘭經濟部長顧問暨政府的「破冰船專家」索亞寧（Reko-Antti Suojanen）接受快訊週刊訪問時說，美國人知道自己在破冰船方面不太強，所以決定與芬蘭合作。

芬蘭國際事務研究所（Finnish Institute of International Affairs）的北極安全議題專家密科拉（Harri Mikkola）指出：「在極地，美國有能力靠著飛機及潛艦在空中和水下行動，但在海面上不見蹤跡。若美國想維持超級大國地位，就必須在北極、南極擁有迅速部署的能力。」

芬蘭建造破冰船的技術舉世聞名，全球現役破冰船多達8成由芬蘭工作室設計，包括法國海軍的「星盤號」（Astrolabe）和龐洛公司（Ponant）的奢華郵輪「沙柯司令號」（Commandant Charcot）。這艘郵輪能破開厚達2.5公尺的冰，而其他同類船隻通常只能破開1.5到1.8公尺厚的冰。

此外，全球現有上百艘破冰船之中，有6成是芬蘭3家造船廠赫爾辛基（Helsinki shipyard）、土爾庫（Turku shipyard）、勞馬（Rauma shipyard）之一所建造。

因此川普去年10月與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）簽約，委託芬蘭設計11艘破冰船，其中4艘在芬蘭製造、7艘在美國完工，也就不足為奇。

報導敘述，美國很少在任何領域仰賴一個小國，但在建造極地船隊方面卻是如此，華府甚至首次繞過1920年生效的「瓊斯法」（Jones Act）。這項保護主義法律規定，沿海航行的船隻必須在美國建造、懸掛美國旗幟、由美國人持有、配備美國船員。

報導指出，破冰船和三溫暖文化一樣，芬蘭在這些領域無人能敵。破冰船設計公司「阿克爾北極」（Aker Arctic）業務經理赫提亞（Jari Hurttia）說：「只有俄羅斯人擁有和我們（幾乎）同樣豐富的經驗…中國遠遠落後，他們剛來到這個市場，但發展快速；然後是韓國、荷蘭，還有掌握些許能力的德國。」

赫爾辛基造船廠發言人賴諾（Antti Leino）說：「市場正爆炸性增長。」預估全球破冰船船隊規模將在未來10年增長一倍。（編輯：謝怡璇）1150203