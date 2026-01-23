法嬰兒奶粉原料疑染「仙人掌桿菌」 食藥署：1批號預防性下架近3萬罐
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】近期又有嬰兒配方奶粉於全球範圍啟動回收作業。外媒報導，法國乳品廠商拉克達利斯（Lactalis）旗下嬰兒配方奶粉近日因可能含有「仙人掌桿菌」，已從多個市場回收受影響產品，範圍涵蓋澳洲、中國、法國、西班牙等。食藥署22日表示，問題產品未輸入台灣，但日前接獲國內業者自主通報，2批「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」啟動預防性下架，其中一批共2萬9928罐，呼籲民眾如有購買相關產品，應立即停止食用並辦理退換貨；另一批則尚未入關，將退運處理。
新安琪兒嬰兒奶粉預防性下架 食藥署列批號、退換貨專線
食藥署指出， 21日晚間接獲端強實業股份有限公司主動通報，嬰兒配方奶粉「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」，因法國供應商拉克達利斯無法排除使用原料可能受污染，考量消費者健康安全，已啟動預防性自主下架，批號為8000003215，有效日期2027年11月16日。
食藥署已就本案發布消費紅綠燈「黃燈」警示，提醒消費者立即停止食用，並進行退換貨。新安琪兒也於21日發布公告，購買上述批號產品的消費者，可將帶產品罐身至原購買店家辦理退換貨，或致電消費者服務專線：0800-211-807。另外業者表示，在台販售的新安琪兒嬰幼兒產品均安全，請消費者安心食用。
▲食藥署列出預防性下架產品批號。（圖／食藥署提供）
嬰兒配方奶粉回收涉及18國 食藥署：未輸台
法媒France24報導，拉克達利斯21日表示，因發現部分批次嬰兒配方奶粉疑似含有仙人掌桿菌毒素，可能引發嘔吐、腹瀉等不適症狀，已宣布從18個國家自主召回6批次產品。該公司未透露受污染原料的供應商，並強調其他批次產品都很安全。對此，食藥署回應指出，經查國內並無Picot品牌查驗登記產品，也就是說問題產品未輸入台灣。
針對本次與1月初的嬰兒配方奶粉產品預防性下架事件，食藥署食品組許朝凱組長受訪表示，近期事件均為國際範圍的預防性自主下架，原因都是無法排除原料污染風險，食藥署將持續關注國際動態，也同時請國內業者加強自主管理。食品業者應依據《食品安全衛生管理法》第7條，若發現產品有危害衛生安全的疑慮，應主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。
仙人掌桿菌毒素具耐熱性 誤食恐引發腸胃道症狀
食藥署曾說明，仙人掌桿菌（Bacillus cereus）廣泛存在於自然環境，食品原料或加工環境若遭污染，且後續加熱或保存條件不當，細菌可能繁殖並產生毒素。其產生的毒素「仙人掌桿菌毒素（cereulide）」具耐熱性，難以透過一般烹調方式破壞；一旦攝入，則可能引發噁心、嘔吐、腹脹等腸胃道症狀。
【延伸閱讀】
知名嬰兒奶粉原料檢出「仙人掌桿菌」全球召回 食藥署：預防性下架2批號
嬰幼兒海苔重金屬鎘、鉛超標 食藥署抽驗結果公布！醫建議3情況應就醫
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67483
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 24則留言
「洗雞肉」害全家中毒！譚敦慈揭慘痛下場：「錯誤1動作」細菌到處噴
市場買回來的蔬果、肉品，烹煮前如何清洗？大有學問。無毒教母譚敦慈表示，生雞肉不建議清洗，若是帶有血水，可輕放入水中浸泡，避免水花四濺，污染其他食材。對此分享案例，她的親戚曾因先洗肉再洗蔬果，導致全家感染沙門氏菌，出現嚴重腹瀉。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 46則留言
101歲奶奶熬夜嗑零食卻健康？醫：不內耗、睡得好更重要
浙江溫州一名101歲的姜月琴奶奶，以顛覆傳統的生活方式成為話題人物。她不僅每晚追劇到凌晨2點、大啖洋芋片與沙琪瑪等零食，更令人驚訝的是她擁有一口完好的天然真牙。永越健檢中心家醫科主治醫師唐雲華分析，姜奶奶的長壽祕訣並非遵循傳統養生法則，而是擁有優質睡眠、無壓力飲食及豁達心態。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3則留言
見血光！2026年「這2生肖」恐有嚴重車關 12生肖健康吉凶一次看
進入2026年，新的一年大家都希望能平安健康、好運旺旺來。不過每年磁場都在變，想知道2026年誰身體最勇健？誰又要小心意外跟病痛找上門？趕快來看看民俗專家楊登嵙老師怎麼說，教你如何趨吉避凶，把健康顧好健康2.0 ・ 1 天前 ・ 21則留言
看似清爽竟是糖王！營養師揭「3早餐地雷」害血糖狂飆：吃了更想睡
現代人生活忙碌，早餐經常隨便吃，但吃錯容易造成精神不濟。營養師張語希指出，許多人早餐不是亂吃，而是不知道怎麼選，對此分享「早餐的實用避雷清單」，例如「果醬吐司搭配甜奶茶」，看起來清爽，但含糖量高，恐害血糖飆太高，讓人昏昏欲睡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
陸女看牙醫被一口氣「拔12顆牙」！下巴脫臼「合不攏」心梗命危
大陸山西省曲沃縣發生一起離譜醫療糾紛，一名53歲女子在當地一家牙科就診時，竟被醫師一口氣拔掉12顆牙齒，手術後她出現心肌梗塞、休克症狀，下巴脫臼「完全合不起來」，被緊急送醫救治，目前仍命危。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
14歲優等生突拒學！躲房間不敢見人 醫揪「元凶」：別再以為心情差
一名成績優異的14歲男國中生，自從升上國二後，性格出現轉變，又遇到課業壓力與人際互動問題，從原本偶爾情緒低落，演變成明顯的焦慮、憂鬱、失眠與社交退縮，甚至「拒學」，診斷為青少年憂鬱症。衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹表示，經醫療團隊、家庭與學校的三方合作，透過藥物與認知行為治療，國中生才重拾信心並重返校園。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
癌症與睡眠有關？醫師驚爆：這3種睡眠習慣與癌症高度相關
「晚上睡不著，早上起不來」已成為現代人的生活常態，但你可曾想過，枕頭邊的危機正悄悄逼近？近日，一則關於「三種睡眠習慣與癌症高度相關」的話題衝上熱搜，引起大眾不安。中醫腦病醫院睡眠障礙科副主任餘亞蘭明確指出，癌症與睡眠有關，長期的作息混亂並非只是感到疲憊，更可能是將身體推向癌變邊緣的推手。研究發現，在確診癌症的前兩年，幾乎所有患者都曾飽受睡眠障礙之苦，這份無形的健康帳單，代價可能沉重得令人難以想像。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1則留言
耳朵別亂挖！75歲翁「右臉突癱瘓」家人嚇哭 醫一照驚：已侵犯大腦
一名75歲張姓老翁因右耳反覆出現耳痛、耳脹症狀，甚至不斷流出惡臭膿液，在診所治療多日仍未見改善。轉往大醫院檢查後，病況出現恐怖反轉，張翁不僅外耳道紅腫積膿，更出現顏面神經麻痺導致右臉癱瘓，家屬見狀嚇得跪求醫師救命。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
選擇安寧療護！名模大腸癌47歲病逝 大腸癌年輕化 2警訊不能拖
日本資深名模古谷惠因大腸癌病逝，年僅47歲，消息曝光後令時尚圈與粉絲不捨。她在生命末期選擇緩和治療，坦然面對疾病。醫師提醒，大腸癌已不再是中老年人專利，即使不菸不酒、飲食清淡仍可能悄然上身，早期警覺與健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
她三度早產 懷孕28周落紅！醫護深夜接力搶救1320克新生兒
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 少子化台灣，每一個新生兒都格外珍貴，尤其是搶救早產兒。衛生福利部台北醫院日前就收治一名懷孕僅28周的產婦蔡小姐，曾有兩次早產病史，因落紅與劇烈腹痛，緊急被送醫，醫院第一時間啟動「高危險妊娠產兒照護團隊」，緊急進行安胎與接生準備，最終在醫療團隊深夜接力守護下，體重僅1320公克的早產男嬰平安誕生。 衛福部台北醫院婦產科...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
瘦瘦針停用後會肥回來？ 大數據研究打臉了：復胖中位數為0%
以「瘦瘦針」姿態風靡全球的GLP-1藥物，因為能夠明確降低肥胖病人的食慾，減重效果相當顯著。但是一些研究指出停止使用瘦瘦針之後，復胖的速度也很快。不過，一個大數據研究顯示，實際上使用瘦瘦針的患者大多都能維持減重的成果。太報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
廚房就有！5香料是血脂清道夫 「大蒜、肉桂」降膽固醇超強
健檢報告看見紅字，別只會吃水煮餐！營養師曾建銘表示，有5種「廚房神物」是降膽固醇的隱藏版救星，像是大蒜、肉桂等，都能有效降低壞膽固醇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
出遊要帶哪些藥？藥師公開「必備用藥」清單
[NOWnews今日新聞]旅行出遊令人身心放鬆，然而旅途中的身體不適，不僅延誤行程，更令人遊興全無，常見如腹瀉、便秘、消化不良等，藥師提醒，有6類藥品可在出遊前先打包帶上，像是腸胃道用藥、感冒發燒止痛...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4則留言
為何每天刷牙還是蛀牙？醫揭關鍵原因：少做「這一步」，牙刷再勤也難敵蛀牙侵襲
不少家長以為只要孩子每天刷牙、少吃糖，就能遠離蛀牙，實際臨床卻並非如此。一名6歲女童因進食時頻頻哭鬧就醫，檢查後竟發現前牙與臼齒共8顆蛀牙，其中2顆已侵犯牙神經，必須立即治療。醫師進一步評估發現，孩子雖有刷牙習慣，卻因清潔方式不當且從未塗氟，長期暴露在高蛀牙風險中。專家提醒，單靠刷牙並不足以防蛀，正......詳全文良醫健康網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
一直想吃恐是身體缺水 別被大腦騙了！醫：想吃甜食不是餓
當身體水分不足時，大腦有時會把口渴誤判成需要能量，導致民眾以為自己餓了，實際上身體真正需要的是水分。家醫科醫師陳欣湄提醒，若出現尿液變深、便祕等五項徵兆，代表水喝太少了。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
瘦瘦針瘦太快出問題！「耳咽管關不起來」醫曝：耳悶、回音求診增
「瘦瘦針」帶動快速減重風潮，但瘦得太快，身體真的承受得住嗎？新光醫院耳鼻喉頭頸外科近日發現，多名短時間內明顯減重的患者，陸續出現耳悶、聽到自己呼吸或說話回音等困擾，檢查後竟與「耳咽管開放症」有關。醫師提醒，快速減重恐讓耳咽管支撐結構流失，即使只減少5、6公斤，也可能引發不適。太報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
寒流持續發威!!心臟科醫師推薦：三招預防心肌梗塞
每到冬天，寒冷的氣溫不只讓人直打哆嗦，也悄悄提高心血管疾病的風險。許多人以為心肌梗塞只是老年人才會發生的疾病，但醫師提醒，年輕人、三高族群，甚至生活壓力大、作息不規律的人，也可能在不知不覺中成為受害者。 國泰綜合醫院心臟內科主治醫師郭志東指出，冬天心肌梗塞高發，與氣溫驟降、血壓波動以及生活習慣密切相關，而且不要以為自己年輕、沒症狀就輕忽，冬天的心血管保健要從日常做起。他建議，透過減少溫差的刺激、控制三高與適度運動，每個人從平日就要做起，保養自己的心血管健康，才能避免心肌梗塞的危險突如其來，讓你在寒冬也能守住心臟的安全。面對冬天心血管高風險，郭志東建議每個人都可以從三個簡單生活習慣著手：1.減少溫差刺激 冬天氣溫驟降，血管會因寒冷收縮，血壓容易快速上升，這對心血管健康是一大負擔，因此，減少溫差刺激，是預防心肌梗塞的重要一環。即使只出門短時間，也要做好保暖，尤其手腳、頸部與脖子，這些部位一旦受寒，血管容易收縮，心臟負擔增加，郭志東建議分層穿衣，方便進出室內時隨時調整，避免溫差過大。許多人早晨一醒來就快速鑽出被窩，這時血壓可能突然飆高，對心臟是一種潛在壓力；建議先在床上伸展、慢慢坐起，再站立常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
口罩摺疊重複使用 專家警告：恐吸入微小塑膠顆粒
環境醫學專家陳保中提醒，民眾為節省開支而將口罩摺疊重複使用的習慣，可能讓防護用品反成健康威脅。口罩材質由聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等塑膠製成的不織布構成，塑膠材質本身存在掉落風險，建議當天使用完畢後應立即丟棄。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 99則留言