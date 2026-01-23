法嬰兒奶粉原料疑染「仙人掌桿菌」 食藥署：1批號預防性下架近3萬罐

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】近期又有嬰兒配方奶粉於全球範圍啟動回收作業。外媒報導，法國乳品廠商拉克達利斯（Lactalis）旗下嬰兒配方奶粉近日因可能含有「仙人掌桿菌」，已從多個市場回收受影響產品，範圍涵蓋澳洲、中國、法國、西班牙等。食藥署22日表示，問題產品未輸入台灣，但日前接獲國內業者自主通報，2批「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」啟動預防性下架，其中一批共2萬9928罐，呼籲民眾如有購買相關產品，應立即停止食用並辦理退換貨；另一批則尚未入關，將退運處理。

新安琪兒嬰兒奶粉預防性下架 食藥署列批號、退換貨專線

食藥署指出， 21日晚間接獲端強實業股份有限公司主動通報，嬰兒配方奶粉「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」，因法國供應商拉克達利斯無法排除使用原料可能受污染，考量消費者健康安全，已啟動預防性自主下架，批號為8000003215，有效日期2027年11月16日。

食藥署已就本案發布消費紅綠燈「黃燈」警示，提醒消費者立即停止食用，並進行退換貨。新安琪兒也於21日發布公告，購買上述批號產品的消費者，可將帶產品罐身至原購買店家辦理退換貨，或致電消費者服務專線：0800-211-807。另外業者表示，在台販售的新安琪兒嬰幼兒產品均安全，請消費者安心食用。

▲食藥署列出預防性下架產品批號。（圖／食藥署提供）

嬰兒配方奶粉回收涉及18國 食藥署：未輸台

法媒France24報導，拉克達利斯21日表示，因發現部分批次嬰兒配方奶粉疑似含有仙人掌桿菌毒素，可能引發嘔吐、腹瀉等不適症狀，已宣布從18個國家自主召回6批次產品。該公司未透露受污染原料的供應商，並強調其他批次產品都很安全。對此，食藥署回應指出，經查國內並無Picot品牌查驗登記產品，也就是說問題產品未輸入台灣。

針對本次與1月初的嬰兒配方奶粉產品預防性下架事件，食藥署食品組許朝凱組長受訪表示，近期事件均為國際範圍的預防性自主下架，原因都是無法排除原料污染風險，食藥署將持續關注國際動態，也同時請國內業者加強自主管理。食品業者應依據《食品安全衛生管理法》第7條，若發現產品有危害衛生安全的疑慮，應主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。

仙人掌桿菌毒素具耐熱性 誤食恐引發腸胃道症狀

食藥署曾說明，仙人掌桿菌（Bacillus cereus）廣泛存在於自然環境，食品原料或加工環境若遭污染，且後續加熱或保存條件不當，細菌可能繁殖並產生毒素。其產生的毒素「仙人掌桿菌毒素（cereulide）」具耐熱性，難以透過一般烹調方式破壞；一旦攝入，則可能引發噁心、嘔吐、腹脹等腸胃道症狀。

