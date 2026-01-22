法嬰兒奶粉疑有毒素！新安琪兒回收近3萬罐 問題批號曝

【緯來新聞網】法國乳製品龍頭拉克塔利斯（Lactalis）公司今（22日）宣布，召回6個批次的嬰兒奶粉，因擔心供應商原料中含有仙人掌桿菌毒素，食用可能引起腹瀉與嘔吐，共18個國家受影響，台灣也在名單上。衛福部食藥署證實，昨晚有接獲台灣業者通報旗下商品無法排除受影響可能，因此啟動預防性下架。

拉克塔利斯宣布召回6個批次的嬰兒奶粉，台灣也在名單。（示意圖／翻攝自pixabay）

據了解，疑慮品項「新安琪兒安哺嬰兒奶粉—酸化新配方」，回收批號為「8000003215」，製造日期為2024年11月23日，有效期限至2027年11月16日止，回收數量計2萬9928罐。



食藥署食品組長許朝凱說明，這批預防性下架產品，並無國內查驗登記，被列為「消費紅綠燈」黃燈，屬有疑慮產品，食藥署要求輸入業者應依「食安法」確保輸入產品衛生安全符合國內規定，如發現有危害衛生安全之虞，應通報所在地衛生局處，並配合衛生機關查核。

業者在官網公告。（圖／翻攝自新安琪兒官網）

另外，拉克達利斯公司主動召回6批Picot嬰兒奶粉，許朝凱表示，經查此一品項在台灣未有查驗登記，應無輸入台灣。食藥署呼籲業者自主管理，若有發現異常，務必主動通報，進行預防性下架，食藥署也會持續關注國際現況。



許朝凱提醒，仙人掌桿菌容易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品中帶菌率可達20至70，性質耐熱而不易經烹調破壞，且食品遭污染後，大多沒有腐敗變質現象，且外觀正常，不慎誤食可能導致中毒。症狀可分為嘔吐型及腹瀉型2類，其中嘔吐型潛伏期短，約半小時至6小時，腹瀉型潛伏期較長，約6至15小時。

