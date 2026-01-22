法嬰兒奶粉疑遭仙人掌桿菌汙染 「新安琪兒」預防性下架問題批號

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

法國乳製品龍頭企業Lactalis近日發聲明，指旗下多款嬰兒奶粉原料疑似遭仙人掌桿菌毒素汙染，召回含台灣在內共18國銷售的多批產品。對此，食藥署今(22)日公告，我國業者自主通報預防性下架「新安琪兒安哺1嬰兒配方」，批號8000003215、效期2027/11/16。

根據《路透社》報導，Lactalis這次回收的國家包含法國、台灣、中國、澳洲、墨西哥、西班牙、智利、哥倫比亞、剛果、捷克、厄瓜多、喬治亞、希臘、科威特、馬達加斯加、秘魯、摩納哥及烏茲別克。

食藥署也宣布，我國業者自主通報預防性下架嬰幼兒配方奶粉產品(新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方)，原因是產品疑無法排除使用污染仙人掌桿菌毒素之原料，基於對消費者健康安全之高度重視，故主動通報並預防性自主下架。

回收產品資訊：

品名：新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方

批號：8000003215

規格：900公克x12

製造日期：2024/11/13

有效日期：2027/11/16

製造廠商：CELIA LAITERIE DE CRAON

供應廠商：LACTALIS INTERNATIONAL

產地：法國

食藥署表示，已要求輸入業者應依據食品安全衛生管理法第7條落實自主管理，確保輸入產品衛生安全並符合我國規定，如發現產品有危害衛生安全之虞，應通報所在地衛生局，以及配合衛生機關查察。本案已確認業者預防性下架之產品批次有輸臺紀錄，列屬黃燈，呼籲如自行購得上揭產品，應避免使用，並可聯絡業者協助退換貨事宜，退換貨機制或消費者處理專線。

新安琪兒也公告「在台販售之新安琪兒嬰幼兒產品均安全無虞，請消費者安心食用」，提醒已購買此批號產品的消費者停止使用，帶產品罐身至原購買店家辦理退換貨事宜或致電消費者服務專線。

