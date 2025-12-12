法學者疾呼：立院失速應踩煞車 卓榮泰「不副署」財劃法合憲且傷害最小

台灣永社在今召開記者會，邀請多位法學專家與律師，共同主張行政機關應挺身而出，承擔起守護民主憲政的責任。（翻攝自永社臉書）

立法院日前以人數優勢否決了行政院針對《財政收支劃分法》修正案提出的覆議，使這項充滿爭議的法案持續推進，引發嚴重的憲政討論。行政院長卓榮泰先前曾公開表示，面對違法違憲的法律，行政院沒有必須執行的壓力，這番言論立刻成為輿論焦點。

為此，台灣永社在今日（12日）召開記者會，邀請多位法學專家與律師，共同主張在當前憲法法庭功能受限的特殊狀況下，行政機關應挺身而出，承擔起守護民主憲政的責任，而「不副署」將是制衡立法院這部「失速列車」最合憲、傷害最小，且最能體現責任政治的關鍵選項。

憲法法庭功能遭癱瘓 行政院應採緊急制衡

永社副理事長黃帝穎律師憂心指出，在憲法法庭運作幾乎停擺的危機時刻，立法院正推動一系列具有違憲爭議的法案，除了《財劃法》外，還包括反年改案，以及違反正義原則的「民代貪污助理費除罪化」等。

他強調，守護民主憲政不應僅是大法官的責任，行政院本身即為憲政機關，應採取「不副署」的合憲行動，使這些潛在的惡法無法生效，以避免對國家和人民造成傷害。黃帝穎同時駁斥了「不副署即行政獨裁」的疑慮，因為憲政架構下仍存有制衡機制，若立法院不同意行政院長的決定，仍可提出倒閣，權力並非不受節制。

「不副署」為憲法許可工具 傷害最小且負責任

東吳大學法律系特聘教授張嘉尹分析，台灣憲政秩序正面臨嚴峻挑戰，司法權中的憲法法庭功能受限，導致目前檯面上只剩下行政權與立法權進行制衡。在現狀下，阻止違憲惡法的可行選項包括總統不公布、行政院長不副署，或行政院公布後不執行。

張嘉尹明確表態，「不副署」是憲法上所許可的行政院長職權，也是最為可行的方案。他認為，如果行政院選擇「副署、公布後不執行」，法律一經公布即具有拘束力，不執行將會侵蝕國家憲政體制的基石，且是不負責任地將政治決策後果轉嫁給基層公務員承擔。因此，他主張權衡之下，「不副署」才是傷害最小、最能體現責任政治的憲政手段。

形成憲政慣例契機 關鍵在於與公民社會溝通

台北大學公共行政系助理教授洪偉勝律師則從憲政慣例的角度切入，他認為面對立法院未經充分討論就快速通過的重大法案，採取何種煞車手段需視情況而定。但他主張，行政院長行使不副署權力，將是影響程度最小，卻最有可能形成新的憲政慣例的方式。因為這項決定僅涉及行政院長個人，不會影響到行政體系的其他公務員，且立法院仍可依憲法賦予的倒閣權進行制衡。

洪偉勝強調，無論卓榮泰院長最終採取何種方式，關鍵都在於必須與公民社會進行充分溝通，爭取最大程度的理解與支持，才能在這列失控的列車繼續前行時，找到真正踩下煞車的契機。

列車長職責所在 即使震盪仍須緊急煞車

日本早稻田大學國際經濟法博士後研究學者傅馨儀律師以生動的「失速列車」比喻憲政危機。她指出，儘管在法治國家中，人民對惡法亦有遵守義務，但行政院作為最高行政機關，在權力分立的制度下，應當行使其應有的實質機關功能。她認為，雖然過去行政院多半僅對法律進行形式審查後直接副署，但若法律嚴重侵害憲政防衛機制，行政院長依照憲法第37條規定行使不副署權，亦可被認定為合憲的職權行使。

傅馨儀最後強調，國家最高的法則是以人民福祉為依歸，當憲政這輛列車已經失速，儘管緊急煞車可能帶來劇烈的震盪與乘客的不安，但這是「列車長」唯一的選擇，不能眼睜睜看著所有乘客陷入危及生命的危險之中。

