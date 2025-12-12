法學者疾呼：立院失速應踩煞車 卓榮泰「不副署」財劃法合憲且傷害最小
立法院日前以人數優勢否決了行政院針對《財政收支劃分法》修正案提出的覆議，使這項充滿爭議的法案持續推進，引發嚴重的憲政討論。行政院長卓榮泰先前曾公開表示，面對違法違憲的法律，行政院沒有必須執行的壓力，這番言論立刻成為輿論焦點。
為此，台灣永社在今日（12日）召開記者會，邀請多位法學專家與律師，共同主張在當前憲法法庭功能受限的特殊狀況下，行政機關應挺身而出，承擔起守護民主憲政的責任，而「不副署」將是制衡立法院這部「失速列車」最合憲、傷害最小，且最能體現責任政治的關鍵選項。
憲法法庭功能遭癱瘓 行政院應採緊急制衡
永社副理事長黃帝穎律師憂心指出，在憲法法庭運作幾乎停擺的危機時刻，立法院正推動一系列具有違憲爭議的法案，除了《財劃法》外，還包括反年改案，以及違反正義原則的「民代貪污助理費除罪化」等。
他強調，守護民主憲政不應僅是大法官的責任，行政院本身即為憲政機關，應採取「不副署」的合憲行動，使這些潛在的惡法無法生效，以避免對國家和人民造成傷害。黃帝穎同時駁斥了「不副署即行政獨裁」的疑慮，因為憲政架構下仍存有制衡機制，若立法院不同意行政院長的決定，仍可提出倒閣，權力並非不受節制。
「不副署」為憲法許可工具 傷害最小且負責任
東吳大學法律系特聘教授張嘉尹分析，台灣憲政秩序正面臨嚴峻挑戰，司法權中的憲法法庭功能受限，導致目前檯面上只剩下行政權與立法權進行制衡。在現狀下，阻止違憲惡法的可行選項包括總統不公布、行政院長不副署，或行政院公布後不執行。
張嘉尹明確表態，「不副署」是憲法上所許可的行政院長職權，也是最為可行的方案。他認為，如果行政院選擇「副署、公布後不執行」，法律一經公布即具有拘束力，不執行將會侵蝕國家憲政體制的基石，且是不負責任地將政治決策後果轉嫁給基層公務員承擔。因此，他主張權衡之下，「不副署」才是傷害最小、最能體現責任政治的憲政手段。
形成憲政慣例契機 關鍵在於與公民社會溝通
台北大學公共行政系助理教授洪偉勝律師則從憲政慣例的角度切入，他認為面對立法院未經充分討論就快速通過的重大法案，採取何種煞車手段需視情況而定。但他主張，行政院長行使不副署權力，將是影響程度最小，卻最有可能形成新的憲政慣例的方式。因為這項決定僅涉及行政院長個人，不會影響到行政體系的其他公務員，且立法院仍可依憲法賦予的倒閣權進行制衡。
洪偉勝強調，無論卓榮泰院長最終採取何種方式，關鍵都在於必須與公民社會進行充分溝通，爭取最大程度的理解與支持，才能在這列失控的列車繼續前行時，找到真正踩下煞車的契機。
列車長職責所在 即使震盪仍須緊急煞車
日本早稻田大學國際經濟法博士後研究學者傅馨儀律師以生動的「失速列車」比喻憲政危機。她指出，儘管在法治國家中，人民對惡法亦有遵守義務，但行政院作為最高行政機關，在權力分立的制度下，應當行使其應有的實質機關功能。她認為，雖然過去行政院多半僅對法律進行形式審查後直接副署，但若法律嚴重侵害憲政防衛機制，行政院長依照憲法第37條規定行使不副署權，亦可被認定為合憲的職權行使。
傅馨儀最後強調，國家最高的法則是以人民福祉為依歸，當憲政這輛列車已經失速，儘管緊急煞車可能帶來劇烈的震盪與乘客的不安，但這是「列車長」唯一的選擇，不能眼睜睜看著所有乘客陷入危及生命的危險之中。
更多鏡週刊報導
無糖飲料也中！「4大隱藏食物」竟是澱粉炸彈 專家傳授1關鍵吃法：避凶趨吉
中國紀律學校黑幕／鐵絲網後的煉獄：揭祕中國素質學校亂象與少女寶寶的夢魘
藍白聯手！不在籍投票法草案逕付二讀 綠營憂「為境外勢力開後門」
其他人也在看
梁家輝罕談被台灣封殺內幕 昔放下姿態擺攤求生「沒人敢用我」
【緯來新聞網】香港演藝圈重量級影帝梁家輝近日接受中國節目《見非凡》訪談，回顧自己從成名到低潮的心路歷緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
42歲陳妍希《狙擊蝴蝶》爆紅！談姐弟戀「充滿妹感」超吸粉，梨渦甜笑秒回沈佳宜
42歲陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》掀起話題！劇中一幕她一邊揉著弟弟的頭髮、笑出招牌梨渦，下一秒又冷眼逼退霸凌者，溫柔與氣場兼具的反差，為角色帶來鮮明層次，也成為她近期在陸網翻紅的主要原因。姊妹淘 ・ 2 天前 ・ 19
向太揭「脾氣最大港星」！她曾掀桌拒談邀約 最後竟成知己：像要結拜
「向太」陳嵐近年轉往自媒體發展，因敢說敢講、掌握大量演藝圈秘辛，在網路累積超過千萬粉絲。近日她再度引發討論，公開回憶已故天后梅艷芳（阿梅），甚至直言：「在全香港男明星、女明星裡，脾氣最大真的就是阿梅。」但她也補充，梅艷芳對她卻格外尊重，兩人當年甚至因一次會面成了忘年好友。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
要贏全紅嬋、陳芋汐好難！21歲跳水金牌退役「接受自己生不逢時」
年僅21歲的大陸跳水運動員張家齊11月底宣布退役。回顧跳水生涯，張家齊因年齡太小錯過里約奧運，等到年紀足夠參加世界級比賽時，又遇到巔峰期的全紅嬋與陳芋汐，張家齊感嘆「生不逢時」但已接受，欽佩兩人還能堅守在泳池畔。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 30
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 161
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 30
哭紅眼心疼洋女婿「肝衰竭身亡」 賴佩霞：我們視訊看著他離開
賴佩霞小女兒去年底才與美籍丈夫Kevin結婚，新婚剛滿1年，12月3日突傳出Kevin因心臟移植後，出現肝衰竭而過世，讓家人心碎不已。賴佩霞在鏡頭前哭著感嘆生命無常，但也感謝科技發達，讓她能夠透過視訊陪伴女婿走過最後一段路，「我們就看著他離開」。太報 ・ 2 小時前 ・ 9
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 120
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 8
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前 ・ 27
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 176
賴佩霞女婿「先天性心臟病」逝！醫：「1類人」風險高6倍
賴佩霞11月30日舉辦首場個人演唱會，未料隔天得知，小女兒的丈夫Kevin因先天性心臟病病逝，賴佩霞也立即飛美，陪伴小女兒度過艱難時刻。醫師表示，先天性心臟病的發生約每千個出生新生兒中就有6~10個，病因至今不明，第一胎患有先天性心臟病時，第二胎先天性心臟病的機會增至2~6倍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 14
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4