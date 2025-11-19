法官不信！帶女友回家還傳訊示威 腥夫喊冤：想讓老婆吃醋

記者楊忠翰／新北報導

新北人夫帶小三回家，還傳訊息向妻子示威。（示意圖，非當事人／翻攝自Pexels）

新北市1名人夫阿豪（化名），先前將曖昧對象帶回家，還傳送語音訊息給妻子，內容提及「我現在跟我女朋友在一起」等字句，妻子憤而決定提告求償；新北地院板橋簡易庭審理後，判阿豪應賠償5萬元。

阿豪妻子主張，她與丈夫結婚6年後，無意間發現丈夫與不明女子過從甚密，同年6月間，丈夫將對方帶回住家，兩人還以男女朋友相稱，經常相約一同喝酒；某天丈夫喝到一半時，竟傳送語音訊息給她，內容提及「妳聽我講，我現在跟我女朋友在一起，我要讓妳知道，我跟妳講過，我對她的感覺」、「她現在來我們家，在我房間」等字句，她不想親眼目睹兩人親密互動，只好選擇搬離住家。

阿豪辯稱，妻子已有離家1年之久，他為了讓妻子返家，才會故意說出「我帶女朋友回家」這類對話，想看妻子是否會生氣返家；但法官檢視語音檔案後發現，背景中確有其他女子聲音，對方甚至表示：「妹妹，我不知道你們怎麼了，他一直跟我糾纏不清，我必須跟妳講清楚。」

法官認為，阿豪確實在外結交女友，或有意與另名女子交往，此舉明顯逾越社會一般通念所能容忍之範圍，已侵害妻子配偶權，考量雙方社經地位等情狀，判阿豪應賠償5萬元，全案仍可上訴。

